Лунин имеет считанные недели в статусе основного вратаря Реала – Куртуа уже запугивает украинца
Тибо Куртуа готов помочь Реалу в завершающей части сезона.
Мадридский клуб рассчитывает, что основной вратарь вернется в общую группу 27 марта, информирует Marca.
Реал убеждает Лунина красивым контрактом – большая зарплата и три года жизни после Куртуа
Куртуа уже выполняет определенные упражнения и удивляет роскошными сейвами на тренировках. 31-летний бельгиец выглядит абсолютно здоровым, однако Реал не хочет рисковать. Тибо получит дополнительные недели и спокойно начнет полноценную работу после международного перерыва.
Напомним, Куртуа порвал кресты и мениск в начале августа во время тренировки. Реал экстренно арендовал Кепу Аррисабалагу, но по ходу сезона Андрей Лунин выиграл конкуренцию у баска. Если прогноз по бельгийцу оправдается, то у украинца остается только три матча – против РБ Лейпциг, Сельты и Осасуны.
Яремчук перехитрил Лунина, обидчик Мудрика скандалом наказывает Реал, Жирона ворует у Суркиса украинца