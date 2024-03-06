Мадридский клуб рассчитывает, что основной вратарь вернется в общую группу 27 марта, информирует Marca.

Реал убеждает Лунина красивым контрактом – большая зарплата и три года жизни после Куртуа

Куртуа уже выполняет определенные упражнения и удивляет роскошными сейвами на тренировках. 31-летний бельгиец выглядит абсолютно здоровым, однако Реал не хочет рисковать. Тибо получит дополнительные недели и спокойно начнет полноценную работу после международного перерыва.

Напомним, Куртуа порвал кресты и мениск в начале августа во время тренировки. Реал экстренно арендовал Кепу Аррисабалагу, но по ходу сезона Андрей Лунин выиграл конкуренцию у баска. Если прогноз по бельгийцу оправдается, то у украинца остается только три матча – против РБ Лейпциг, Сельты и Осасуны.

En cada entrenamiento me siento más cerca. Gracias por vuestro apoyo, me da mucha energía! #HalaMadrid pic.twitter.com/pP0T7mySEY — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) March 5, 2024

Яремчук перехитрил Лунина, обидчик Мудрика скандалом наказывает Реал, Жирона ворует у Суркиса украинца