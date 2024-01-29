Головний тренер Реала Карло Анчелотті в останньому матчі "вершкових" проти Лас-Пальмаса в рамках 22-го туру Ла Ліги довірив місце у воротах Андрію Луніну. Українець декілька разів рятував свою команду і допоміг здобути перемогу з рахунком 2:1.

Лунін чи Кепа: джерело повідомило, кого Анчелотті обрав основним воротарем Реала до кінця сезону

Як повідомляє PlanetaRealmadrid, після гри Лунін подякував італійському наставнику за довіру, заявивши наступне: "Ви знаєте, що поки у мене є можливості, я продовжуватиму показувати, що гідний грати за Реал".

На післяматчевій прес-конференції Анчелотті похвалив українця, відзначивши його внесок у перемогу.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що дон Карло остаточно визначився з № 1 у воротах Реала на час відсутності Тібо Куртуа.

Свій наступний поєдинок Реал проведе у четвер, 1 лютого, на виїзді проти Хетафе. Початок зустрічі о 22:00.

Реал вирвав перемогу на Канарах і обійшов Жирону – Лунін рятував і отримав пошкодження, але партнери змусили пропустити