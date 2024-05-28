Бохум переграв Фортуну (0:3) у другому матчі плей-офф за право зіграти в Бундеслізі в сезоні 2024/25. Результат та огляд гри – в цій новині на "Футбол 24".

Плей-офф за участь у Бундеслізі

Фортуна – Бохум – 0:3 (серія пенальті 5:6)

Голи: Хофманн, 18, 66, Штегер, 70 (пен)

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Перший матч між командами завершився перемогою Фортуни з рахунком 3:0. Здавалося, що доля путівки вже вирішена, але Бохум зумів повернутися в гру і подарував інтригу.

Якщо перший тайм був майже рівним за моментами, хоч і гості повели в рахунку, то в другому Бохум насів на ворота суперника, не дозволявши відходити від свого штрафного майданчика. У підсумку рурський клуб забив ще два м'ячі і зрівняв рахунок по сумі двох матчів.

Доля путівки вирішувалася у серії післяматчевих пенальті, де Бохум виявився сильнішим, реалізував вдало шість спроб. Фортуна, яку виступав Андрій Воронін, залишилась у другому дивізіоні. А ось Іван Ордець зберіг прописку в Бундеслізі.

Варто зауважити, що Бохум в чемпіонаті Німеччини програв 11 із 17 виїзних матчів у сезоні 2023/24.

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