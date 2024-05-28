Визнання на прощання – УПЛ назвала найкращих тренера та гравця 30-го туру
Українська Прем'єр-ліга підбила підсумки завершального туру сезону.
Найкращим тренером 30-го туру визнано вже колишнього наставника Полісся Сергія Шищенка, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Полісся зробило сенсаційний вибір тренера – учасника єврокубків офіційно довірили "юному" дебютанту
48-річний фахівець набрав 46,9% голосів вболівальників, випередивши Олега Шандрука (Верес – 25,3%), Руслана Ротаня (Олександрія – 19,3%) та Юрія Максимова (СК Дніпро-1 – 8,6%).
Нагороду ж найкориснішого гравця отримав форвард Полісся Луїфер Ернандес (46,2%). Нападник житомирців обійшов Хуана Безерру (Олександрія – 22,3%), Самбу Діалло (Динамо – 17%) та Олега Очеретька (СК Дніпро-1 – 14,6%).
Нагадаємо, у завершальному матчі сезону підопічні Сергія Шищенка перемогли Шахтар (2:0) та здобули право грати у Лізі конференцій, а Луїфер відзначився у воротах "гірників" голом.
Полісся приголомшило Шахтар двома голами за 2 хвилини і вперше в історії пробилося у єврокубки