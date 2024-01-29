Лунин имел откровенный разговор с Анчелотти после матча с Лас-Пальмасом – украинец не сдерживал эмоций
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин дал важное обещание наставнику Реала Карло Анчелотти.
Главный тренер Реала Карло Анчелотти в последнем матче "сливочных" против Лас-Пальмаса в рамках 22-го тура Ла Лиги доверил место в воротах Андрею Лунину. Украинец несколько раз спасал свою команду и помог одержать победу со счетом 2:1.
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Как сообщает PlanetaRealmadrid, после игры Лунин поблагодарил итальянского наставника за доверие, заявив следующее: "Вы знаете, что пока у меня есть возможности, я буду продолжать показывать, что достоин играть за Реал".
На послематчевой пресс-конференции Анчелотти похвалил украинца, отметив его вклад в победу.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что дон Карло окончательно определился с № 1 в воротах Реала на время отсутствия Тибо Куртуа.
Свой следующий поединок Реал проведет в четверг, 1 февраля, на выезде против Хетафе. Начало встречи в 22:00.
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