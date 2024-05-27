"Ні, я не відчуваю полегшення. Ми хотіли продовжити, проте клуб ухвалив інше рішення, і ми маємо його поважати. Мені було сумно вчора, а зараз мені ще сумніше. Я хотів продовжити, але це неможливо. Такий футбол, таке життя.

Я думаю, що робота, яку ми проробили в цій складній ситуації, не була гідно оцінена. Ми приїхали, коли Барса була дев'ятою, а фінішували другими. Минулого року ми виграли два титули. Цього року не склалися чотири ключові матчі. Мені сумно, але це моя робота.

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Від мене були дуже великі очікування, адже я був гравцем найкращої Барселони в історії. Це зіграло проти мене. У мене таке відчуття, що ми зробили цю роботу під час землетрусу. Ми ніколи не мали спокою. Я просив стабільності, але ми її так і не отримали.

Клуб понад усе – це очевидно. Я маю прийняти це рішення.

Наші відносини із гравцями чудові. Це буде наша спадщина. Я пишаюся нашою роботою. Для мене було справжньою честю керувати клубом всього мого життя. Я щасливий, бо знаю, що вболівальники цінують роботу, яку ми проробили. Для мене буде честю колись знову очолити клуб всього мого життя.

Що можу порадити наступному тренеру? Я сказав би, що йому доведеться зіткнутися з дуже складною ситуацією. Новому тренеру скажу таке – ти будеш страждати. Це важка робота, і тобі доведеться набратися терпіння. Єдине, що може врятувати тебе у цьому клубі – це перемоги", – наводить слова Хаві Barca Universal.

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