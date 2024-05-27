"Містяни" можуть влітку недорахуватися у своєму складі трьох гравців. Як повідомляє Diario Sport, серед імен, які мають найбільшу кількість варіантів відходу, виділяється Едерсон.

Гвардіола вирішив покинути Манчестер Сіті – тренер Довбика та Циганкова серед кандидатів на заміну іспанцю

Голкіпер Манчестер Сіті має пропозиції від Саудівської Аравії і очікується, що 30-річний бразилець покине клуб. Другий претендент на зміну команди – Бернарду Сілва. За півзахисником уважно стежать ПСЖ і Барселона. В його контракті прописана клаусула у розмірі 50 млн євро. Парижани, які покращили своє фінансове становище після відходу Мбаппе, цілком можуть дозволити собі активувати пункт про відхід.

Досі немає чіткого плану щодо Кевіна де Брюйне. Чинна угода бельгійця спливає влітку 2025 року. Нещодавно були чутки, що півзахисник має пропозиції від Саудівської Аравії та МЛС.

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