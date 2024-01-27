"Пропущений гол змінив динаміку. Ми змінили систему гри у першому таймі, щоб більше діяти на ширині поля. Це не була видовищна гра, але вона була гарною. Ми планували контролювати перший тайм та пресингувати у другому. Це була дуже важлива перемога, бо кожен матч дуже складний.

Класний сейв Луніна у відеоогляді матчу Лас-Пальмас – Реал Мадрид – 1:2

Лунін відіграв добре. Він зробив чудовий сейв на початку другого тайму і дуже добре зіграв у повітрі.

Наш інструмент для камбеків – мотивована лава, яка привносить багато нового. Але так не може бути завжди. Я стежу за цим, дивлюся на лаву, і я маю багато варіантів, щоб змінити динаміку гри, тому що всі мотивовані", – цитує Анчелотті Marca.

Реал вирвав перемогу на Канарах і обійшов Жирону – Лунін рятував і отримав пошкодження, але партнери змусили пропустити