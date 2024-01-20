Колишній воротар Ов'єдо Нерео Кампаньє поділився думками щодо Андрія Луніна, з яким свого часу конкурував за місце в основі представника Сегунди.

"Час, проведений в Ов'єдо, був йому потрібен, щоб дорослішати в Іспанії.

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Андрій завжди був дуже шанобливим і великим професіоналом. Він годинами тренувався. Він був дуже методичним, з рутинними звичками. Він приділяв багато часу підготовці, і сьогодні він отримав нагороду (місце в основі Реала, – прим.).

Він дуже універсальний воротар. З грою у повітрі, дуже безпечний, спритний, сильний. І з особливим талантом до пенальті", – цитує Кампаньє Relevo.

Нагадаємо, Лунін виступав за Ов'єдо на правах оренди в сезоні 2019/20 – у 20 матчах він пропустив 20 голів (у 6 іграх відстояв "на нуль").

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