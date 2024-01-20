Бывший вратарь Овьедо Нерео Кампанье поделился мыслями относительно Андрея Лунина, с которым в свое время конкурировал за место в основе представителя Сегунды.

"Время, проведенное в Овьедо, было ему нужно, чтобы взрослеть в Испании.

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Андрей всегда был очень уважительным и большим профессионалом. Он часами тренировался. Он был очень методичным, с рутинными привычками. Он уделял много времени подготовке, и сегодня он получил награду (место в основе Реала, – прим.).

Он очень универсальный вратарь. С игрой в воздухе, очень безопасный, ловкий, сильный. И с особым талантом к пенальти", – цитирует Кампанье Relevo.

Напомним, Лунин выступал за Овьедо на правах аренды в сезоне 2019/20 – в 20 матчах он пропустил 20 голов (в 6 играх отстоял "на ноль").

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