"Лунин должен был взрослеть": экс-конкурент голкипера Реала огласил приговор украинцу
Бывший вратарь Овьедо Нерео Кампанье поделился мыслями относительно Андрея Лунина, с которым в свое время конкурировал за место в основе представителя Сегунды.
"Время, проведенное в Овьедо, было ему нужно, чтобы взрослеть в Испании.
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Андрей всегда был очень уважительным и большим профессионалом. Он часами тренировался. Он был очень методичным, с рутинными привычками. Он уделял много времени подготовке, и сегодня он получил награду (место в основе Реала, – прим.).
Он очень универсальный вратарь. С игрой в воздухе, очень безопасный, ловкий, сильный. И с особым талантом к пенальти", – цитирует Кампанье Relevo.
Напомним, Лунин выступал за Овьедо на правах аренды в сезоне 2019/20 – в 20 матчах он пропустил 20 голов (в 6 играх отстоял "на ноль").
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