Український голкіпер Реала поділився емоціями після переможного матчу проти Вільяреала (4:1) у Ла Лізі.

"Остання перемога року вдома з нашими вболівальниками. Дякуємо за підтримку, яку ви завжди нам надаєте.

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Алаба? Ми тебе дуже любимо. Ти повернешся сильнішим, ми з тобою", – написав Лунін у своєму Instagram.

Реал впевнено переграв Вільяреал в матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги. Підопічні Анчелотті повернули собі першу сходинку чемпіонату, маючи в активі 42 бали після 17 матчів.

Нагадаємо, Алаба – вже третій гравець Реала у поточному сезоні з розривом хрестоподібних зв'язок. Раніше такі ж травми отримали голкіпер Тібо Куртуа і захисник Едер Мілітао.

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