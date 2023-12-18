Реал після перемоги в останньому матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 повернувся до чемпіонських перегонів у Ла Лізі. Вдома підопічні Карло Анчелотті приймали Вільяреал – і це був хороший шанс для Луніна закріпитись у статусі основного голкіпера "вершкових". "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR дарує вашій увазі огляд битви українця за місце під мадридським сонцем.

Лунін витіснив Кепу, але залишив йому шанси

Передісторія. Після матчу з Наполі позиції Луніна у Реалі посилились настільки, що навіть консервативний Карло Анчелотті капітулював. Ентренадор заявив, що після зустрічі з Гранадою у ворота повернеться Кепа, але проти різко виступила команда – їй не сподобалося ставлення боса до Андрія, якого дуже люблять партнери. У підсумку, Кепа просидів у запасі і з Бетісом, зігравши лишень проти Уніона, де не було турнірної мотивації.

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Поєдинок з Вільяреалом мав величезне значення у битві за статус основного голкіпера (допоки лікується Куртуа). Іспанська преса загалом повідомляла, що Карло таки довірився Луніну. Сам коуч Реала чіткої відповіді не давав, а Marca несподівано повідомила про повернення Кепи. У підсумку, все вирішилось на користь українця – він потрапив у старт.

Ми так говоримо про події до матчу, тому що в першому таймі проти "жовтої субмарини" згадати нічого. Левантійці провели всього два дальніх удари – обидва неточних. Жоден з чотирьох кросів до Луніна не дійшов, та і ногами пограти не вдалося. У активі Андрія всього 4 дотики й 2 паси. Вільяреал і на чужу половину заходив рідко, тож голкіпер Реала відверто нудьгував.

А от на початку другого тайму сталася неприємна для Луніна подія – Вільяреал забив першим же влучанням у площину. Щоправда, основні претензії необхідно виставляти центрбекам, адже Моралеса вивели віч-на-віч однією передачею з глибини. Хосе Луїс прошив Андрія ударом у ближній кут, хоча той зачепив м'яч ногою.

Можливо, тут можна було героїчно врятувати. Можливо, треба було агресивніше зіграти на виході, хоча це неоднозначне твердження. У такій ситуації нормальний нападник (яким є Моралес) забиватиме 7-8 голів з 10-ти – однак навіть якщо Андрій і помилився, то це була єдина помилка. Хоча б тому, що більше Вільяреал не тривожив захист "вершкових".

Така низька залученість Луніна до гри залишає шанси для Кепи. Чіткої відповіді, хто заслуговує на основу прямо зараз, тренери не отримали – хоча загальна статистика по сезону повністю на боці українця. Якби все впиралось тільки у форму Андрія, то можна було б не перейматись, але бажання Карло Анчелотті поки що важко зрозуміти. А значить, Луніну не слід розслаблятись.

Реал розібрався легко, але втратив лідера

Марселіно – гроза авторитетів, але до матчів проти настільки сильних суперників Вільяреал неготовий. За 90 з гаком хвилин "жовта субмарина" провела три удари по воротах, награвши на 0,73 очікуваних голи – з яких 0,66 з'їв гол Моралеса. Пресингу не було взагалі, боротьбу програли (але не розгромно), а компактний блок не врятував від регулярного створення моментів біля воріт Йоргенсена.

Хоча Реал нікуди не поспішав. Темп зустрічі залишався середнім. Підопічні Карло Анчелотті до 60-х хвилин працювали у вальяжному режимі – тотальне домінування, вражаюча позиційна гнучкість, невелика кількість моментів при шаленій гостроті. Потім Вільяреал посипався остаточно, завдяки чому вдалося довести число ударів до 20-ти (8 у площину), а показник xG до 2,11.

Першим забивати міг Браїм Діас, який відкрився на правому куті штрафного й пробив над ближньою дев'яткою. На 23-й Модріч бахнув з далекої відстані, чиркнувши м'ячем об поперечку, а вже на 25-й рахунок було відкрито. Гол Реала виявився дуже красивим: Беллінгем виконав діагональ Васкесу на правий фланг, той різко перевів у зону перед штрафним на Модріча, а Лука у дотик навісив в район дальньої стійки – туди саме прибіг Джуд, який замкнув головою. 1:0!

На 37-й же хвилині Родріго подвоїв перевагу Реала, розібравшись у метушні після кутового. 2:0! Гол був цілком заслуженим, адже бразилець до цього вже міг забивати. Він замикав передачу на лінію воротарського, але там і Йоргенсен парирував, і лайнсмен офсайд помітив. Така ж ситуація сталася прямо перед перервою.

Відпочивати команди відправились за рахунку 2:0 на користь мадридців. Єдиною сумною новиною стала травма Алаби, причому там є серйозна підозра на хрести. Замість нього довелося випускати Начо. Ймовірно, ця подія зіграла свою роль у пропущеному голі, адже змінилась конфігурація центрбеків.

На 57-й хвилині Родріго запоров чергове рандеву з Йоргенсеном. На 63-й же його постріл вже летів повз голкіпера (Діас класно асистував форварду), але Манді вибив м'яч з меж воротарського. Зрештою, на 64-й Реал забив зусиллями все того ж Діаса – той вирвався з оточення чотирьох суперників, фінтом переграв Куенку й переграв Йоргенсена. 3:1!

На 69-й хвилині черговий прорив Родріго у штрафний завершився голом, але відзначився не він – з відскоку сітку розстріляв Модріч. 4:1. Цей гол поставив крапку у зустрічі, хоча Родріго мав моменти і для п'ятого взяття воріт. Реал святкує розгром!

Довбику і Циганкову тепер необхідно перемагати

Завдяки своєму успіху Мадрид повернувся на першу сходинку в турнірній таблиці, збільшивши відрив від Барселони до семи очок, а від Атлетіко – до восьми. Втім, Жирона тримається всього в одному заліковому балі позаду, а свій матч каталонці зіграють увечері 18 грудня.

У суперниках Циганкова і Довбика скромний Алавес, тож усі очікують на камбек каталонців. Щоправда, Віктор навряд чи вийде на поле. Хай там як, а осічка для Жирони неприпустима – навіть у випадку нічиєї підопічні Мічела залишаться другими.

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