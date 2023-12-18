Украинский голкипер Реала поделился эмоциями после победного матча против Вильярреала (4:1) в Ла Лиге.

"Последняя победа года дома с нашими болельщиками. Спасибо за поддержку, которую вы всегда нам оказываете.

Алаба вылетел до конца сезона – звезда Реала рискует пропустить Евро-2024

Алаба, мы тебя очень любим. Ты вернешься сильнее, мы с тобой", – написал Лунин в своем Instagram.

Реал уверенно обыграл Вильярреал в матче 17-го тура испанской Ла Лиги. Подопечные Анчелотти вернули себе первую строчку чемпионата, имея в активе 42 балла после 17 матчей.

Напомним, Алаба – уже третий игрок Реала в текущем сезоне с разрывом крестообразных связок. Ранее такие же травмы получили голкипер Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.

Реал разгромил Вильярреал, снова вырвавшись в лидеры Ла Лиги – Лунин скучал в основе, но пропустил гол