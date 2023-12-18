Захисник мадридського Реала Девід Алаба травмувався у матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги з Вільяреалом (4:1). Оборонець пошкодив ліву ногу в єдиноборстві з Жераром Морено і був замінений на 34-й хвилині.

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Як рапортує офіційний сайт "вершкових", у 31-річного гравця діагностовано розрив хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Найближчим часом його буде прооперовано.

Звичайний термін відновлення у таких випадках становить у середньому від п'яти до семи місяців. Найімовірніше, гравець пропустить і чемпіонат Європи.

Нагадаємо, Алаба вже третій гравець Реала у поточному сезоні з розривом хрестоподібних зв'язок. Раніше подібні травми отримали голкіпер Тібо Куртуа і захисник Едер Мілітао.

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