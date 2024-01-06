Реал хоче закрити питання з голкіперською ланкою на багато років уперед.

Флорентіно Перес після завершення сезону готовий попрощатися і з Андрієм Луніним, і з Кепою Аррісабалагою, інформує Real Madrid Exclusivo.

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Тібо Куртуа відновиться від важкої травми і, найімовірніше, знову стане "залізним" №1 Реала. Продовжувати оренду Кепи немає сенсу, а Луніна можна вигідно продати завдяки якісним виступам у нинішній кампанії. Перес вже займається пошуками бюджетного воротаря, який погодиться сидіти за спиною Куртуа. Вибір пав на 26-річного Альваро Вальєса з Лас-Пальмаса. Влітку іспанець стає вільним агентом, тому за нього навіть не доведеться платити.

Схожою інформацією поділився Don Diario. Лунін і Кепа покинуть Мадрид, а Перес підпише нового воротаря. Щоправда, тут фаворитом виступив Предраг Райковіч з Мальорки. Transfermarkt оцінює 28-річного серба у 10 млн євро.

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