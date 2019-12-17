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Лунін дебютує за Вальядолід в Кубку Іспанії – тренер підтвердив, що дасть шанс українцеві

20:03 1672 Читать на русском
Лунін дебютує за Вальядолід в Кубку Іспанії – тренер підтвердив, що дасть шанс українцеві
Андрій Лунін / ФК Вальядолід

Наставник Вальядоліда Серхіо Гонсалес розповів, що Андрій Лунін зіграє в матчі 1/64 фіналу Кубка Іспанії проти Толоси.

Нагадаємо, Андрій Лунін після оренди з Реала все ще не провів за Вальядолід жодного поєдинку. 18 грудня голкіпер збірної України нарешті дебютує за "пуселу" в матчі Кубка Іспанії.

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"Я радий, що Лунін зможе зіграти в цьому матчі і отримає ігрові хвилини. Ті гравці, які не отримували багато можливостей у цьому сезоні, матимуть свій шанс. Втім, Вальядолід, безумовно, хоче перемогти та вийти в наступну стадію турніру", – цитує Серхі Гонсалеса Marca.

Матч Толоса – Вальядолід розпочнеться 18 грудня о 19:00 за київським часом.

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Іспанія Головне Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном Серхіо Гонсалес Серхіо Гонсалес Вальядолід Вальядолід Кубок Іспанії
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