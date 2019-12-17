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Наші за кордоном. Серія Маліновського, Зубков тягне команду Реброва, Зозуля проти мерзотників

11:30 3646 Читать на русском
Наші за кордоном. Серія Маліновського, Зубков тягне команду Реброва, Зозуля проти мерзотників
Олександр Зубков (ліворуч) / Фото із відкритих джерел
Любомир Кузьмяк Любомир Кузьмяк

"Футбол 24" традиційно знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів у національних першостях Європи.

Минулими вихідними у значній кількості європейських чемпіонатів відбулися заключні тури 2019 року. Новин і подій було не надто багато, однак наші земляки все одно нерідко опинялися у центрі уваги.

Продовжив забивати в Італії Руслан Маліновський, Роман Безус у четвер видав класний перфоменс в Лізі Європи, а Олександр Зубков підтвердив небезпідставність чуток про зацікавленість італійських команд. Була і ложка дьогтю – поїздка Романа Зозулі в гості до Райо Вальєкано завершилася грандіозним скандалом. Головний висновок із цієї ситуації – Роман потребує максимальної підтримки і заслуговує на те, щоб ним захоплювалися.

Англія

Андрій Ярмоленко зіграв заключні 17 хвилин у переможному для його Вест Хема матчі проти Саутгемптона (1:0). Незадовго після виходу на поле українець ледве не "привіз" гол, втім арбітр зафіксував фол в атаці і взяття воріт скасували.

Саутгемптон – Вест Хем: інертний Ярмоленко, шикарний виступ конкурента українця в матчі за 6 очок

Олександр Зінченко нарешті потрапив у заявку Манчестер Сіті і навіть зіграв заключні п’ять хвилин у виїзній битві з Арсеналом (3:0) у свій день народження.

Іспанія

Роман Зозуля таки вийшов у стартовому складі Альбасете на матч проти Райо Вальєкано і став об’єктом образ та скандувань посіпак кремлівської пропаганди. Хочеться вірити у те, що відповідні дисциплінарні органи боротимуться не лише з расизмом, а й з відвертим булінгом, ксенофобією та дискримінацією.

"Зозуля не хотів їхати на матч з Райо": українця очікує історичний вердикт в Іспанії – є лише три варіанти

Сергій Мякушко відіграв 63 хвилини у матчі Тенеріфе – Алькоркон (0:0). Українець знову запам’ятався нелогічною жорсткістю і вже на 4-й хвилині отримав жовту картку. Суперник Мякушка матч продовжити не зміг і був замінений.

Згодом Сергій відзначився небезпечним ударом головою.

Італія

Після якісного виступу в Харкові у середу Руслан Маліновський продовжив результативну гру на вихідних. Хоч Аталанта потупилася Болоньї (1:2), українець записав до активу забитий гол в другому турі поспіль. Руслан провів на полі весь поєдинок.

У старті Лечче вийшов і Євген Шахов, однак був замінений у перерві за рахунку 0:2 у двобої з Брешією (0:3). Українець діяв на позиції під нападниками і запам’ятався лише жовтою карткою.

Бельгія

У четвер Роман Безус організував два голи у ворота Олександрії (2:1) в Лізі Європи. Також у старті Гента вийшли Ігор Пластун та Роман Яремчук.

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Українське тріо з’явилося з перших хвилин і на недільний матч проти Остенде, однак Гент сенсаційно поступився 1:2. На 10-й хвилині Яремчук не використав фактично вихід віч-на-віч, втім Лоран Депуатр на добиванні другим темпом вразив ціль. Згодом господарі відзначилися двічі, проте Яремчук міг зрівнювати рахунок – удар головою виявився трохи неточним. Наприкінці зустрічі Роман вкотре втратив відмінну нагоду. Складалося враження, що м’яч просто відмовляється залітати у ворота.

Едуард Соболь відіграв весь поєдинок за Брюгге і допоміг своїй команді розгромити Мехелен (3:0). Безпосередньої участі в гольових атаках українець не брав.

Данія

Хорсенс здолав Сьоннерюйск (2:1), а наш Артем Довбик відіграв 56 хвилин. Єдиний гол за гостей забив гравець, який замінив Довбика.

Шотландія

Селтік на тижні провів два матчі, проте Мар’яна Шведа не було у заявці ні на гру Ліги Європи, ні на поєдинок чемпіонату Шотландії.

Португалія

Валерій Бондаренко потрапив у запас Гімараєша на гру Ліги Європи з Айнтрахтом (3:2) після тривалої паузи, пов’язаної з травмою. Зате на вихідних українця не виявилось у заявці його команди на матч чемпіонату.

Греція

Дмитро Чигринський відіграв 90 хвилин у непростому виїзному поєдинку проти Ксанті (1:0), де АЕК вирвав перемогу на останніх хвилинах. Роботи Чигринський мав небагато, участі в гольовій атаці не брав.

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Також відзначаємо хет-трик екс-динамівця Владислава Наумця у матч Керкіра – ПАС Яніна (0:4) в другому грецькому дивізіоні.

Кіпр

Артур Рудько провів не найкращий матч за Пафос у битві з АЕК із Ларнаки. У середині першого тайму наш кіпер пропустив гол (без відвертої помилки чи недопрацювання), а на 79-й хвилині курйозно помилився і ціною вилучення змушений був виправляти секундну необачність. Зустріч так і завершилася поразкою Пафоса 0:1.

Анортосіс Євгена Селіна програв одному з головних конкурентів – Аполлону (0:2) і змістився на другу сходинку. Українець відіграв весь матч, гольових помилок не припускався.

У понеділок АПОЕЛ виявився сильнішим за Етнікос (2:0) Іллі Марковського. Український нападник мав обмаль моментів і пішов з поля на 65-й хвилині.

Чехія

Слован Тараса Качараби розтрощив Карвіну (3:0). У складі гостей на 82-й хвилині вийшов 18-річний Іван Желізко. Вихованець Карпат та гравець юнацької збірної України провів свій дебютний матч у складі нової команди і отримав жовту картку. Желізко з’явився на полі, коли його команда поступалася 0:2.

Туреччина

Кайсеріспор на виїзді зазнав поразки від Газіантепа (0:3). Артем Кравець провів на полі усі 90 хвилин, однак результативними діями не відзначився. Зверніть увагу на капітанську пов’язку на руці українця.

кравець

У другому дивізіоні Євген Селезньов та Олександр Гладкий виходили на заміну в середині других таймів у поєдинках Бурсаспора та Алтая. Команда Гладкого поступилася 0:1, а Селезньова – розійшлася миром 0:0.

Сербія

Раднік поcтупився Партизану (1:2), а Євген Павлов відіграв усі 90 хвилин, був доволі активним, пропонував себе партнерам, однак результативними діями не відзначився.

Польща

Володимир Костевич зіграв 90 хвилин за Лех у протистоянні зі Шльонском (1:1).

костевич

Ракув Руслана Бабенка переміг вдома Гурнік Забже (2:1), а українець відіграв весь поєдинок і участі в гольових епізодах не брав.

Угорщина

Ференцварош Сергія Реброва на тижні втратив непогані шанси на вихід з групи у Лізі Європи, а у неділю на класі здолав Діошдйьор (1:0). У старті Фраді вийшли Олександр Зубков та Ігор Харатін, а за Діошдьйор увесь матч провів Сергій Шестаков (який, до речі, був одним з найактивніших футболістів у складі своєї команди). Долю протистояння вирішила магічна ліва нога Зубкова, який розкішно виконав штрафний удар.

Четверо українців зустрілися у битві Кішварди та Фехервара (0:2). У стартовому складі господарів вийшли Антон Кравченко, Роман Карасюк та Віктор Гей, а за гостей грав Іван Петряк. На початку поєдинку Петряк втратив непогану нагоду. Іван використав свою швидкість, випередив захисника і проштовхнув м’яч у бік воріт – кіпер м’яч парирував. І все ж зовсім скоро Фехервар відкрив рахунок. Гей зрізав у центрі поля Петряка і поки українці спілкувалися з арбітром, футболісти Фехервара організували миттєвий розіграш м’яча і вразили ціль. Друга результативна атака також не минула без участі Петряка, який віддав передгольовий пас.

Матч невикористаних можливостей Пакш – Мезокьовешд завершився поразкою команди Андрія Нестерова (0:1). Українець відіграв від дзвінка до дзвінка.

Олег Голодюк зіграв заключні 12 хвилин у переможному для Залаегерсега поєдинку з Академією Пушкаша (1:0).

Хорватія

Минулого вікенду українці на полі не з’являлися. Дмитра Льопи не було у заявці Осієка, який обіграв Славен (3:2) і втримався серед лідерів.

Олександр Сваток з лави запасних спостерігав за перемогою Хайдука над Істрою (2:1).

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