"Ми готові до розриву контракту": Лунін близький до дебюту за Вальядолід, але має несподівані шляхи для трансферу

Андрій Лунін цього тижня повинен зіграти дебютний матч за Вальядолід. Голкіпер збірної України чекав цього дуже довго – понад 4 місяці.

В іспанських ЗМІ триває тиждень під знаком українців. То Зозуля стане героєм історичного скандалу в місцевому футболі. То Лунін наближається до дебюту і не тільки. У середу, 18 грудня 2019 року, Вальядолід поїде в гості до Толоси. Команда з "Країни басків" посідає 14-е місце в нижній половині 4-го за класом дивізіону чемпіонату Іспанії. Саме тут Лунін з великою імовірністю і зіграє свій дебютний матч, який може стати й останнім для Андрія. Навряд чи така слабка команда дуже потурбує нашого воротаря, тому й оцінити його рівень тренеру "пусели" буде складнувато.

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Водночас авторитетна Cadena SER пише, що Реал уже знайшов для українця досить несподіваний, але перспективний варіант продовження кар'єри. І знову бачимо слід "мадридських сердець"... Найближчої зими Мадрид з великою імовірністю розірве орендну угоду з Вальядолідом. Президент клубу Роналдо дуже прагнув підписати екс-воротаря Зорі, та це був тільки приклад катастрофічного менеджменту. Бос фактично не узгодив нічого з головним тренером. У підсумку Серхіо Гонсалес продовжив ставити на свого улюбленця Масіпа, а Луніна ігнорували ще більше, ніж було в Леганесі. Як наслідок, у стража воріт збірної України №2 залишається якихось 7 матчів у чемпіонаті Іспанії за 2 роки.

Новий і нібито пріоритетний варіант Луніна веде до Гуті – легендарного екс-хавбека Реала. Зараз він очолює віце-лідера Сегунди. Так, це не елітна Ла Ліга, але великий шанс на значно більшу ігрову практику в добротному турнірі. З другого дивізіону в Прімеру виходять дві команди. Альмерія відстає від першого місця на 10 очок, а третю Сарагосу випереджає на 3. В Альмерії четверта найкраща оборона Сегунди. Тільки 19 пропущених голів за 20 турів. Менше лише в лідера сезону Кадіса (15), Уески (17), яка вилетіла з Прімери та кризової Малаги (18), що бореться за виживання. Обидва конкуренти вікові та все життя провели в нижчих лігах – 36-річний Інохо Рене Роман починав основним, але в останніх турах його витіснив 29-річний Фернандо Мартінес.

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Цікаво, що Рене Роман входить у плани Вальядоліда, якщо Лунін вирішить погодитись на відхід. Можуть і повернути свого орендованого Каро з Понферрадіни. Тут є цікавий нюанс. Спортивний директор клубу Мігель Анхель Гомес після чергового матчу, в якому ворота команди захищав екс-гравець Барселони Масіп, офіційно підтвердив, що Андрію дозволять піти, хоча "пусела" не проти, аби він залишався: "Йому було важко на старті, приїхав зі зламаним пальцем. Ми включаємо в орендні договори наших футболістів право на зимове повернення, а ось в угоді Луніна немає цієї клаусули. Однак ми сприймаємо Реал як дружній клуб, і це не повинно відображатися у контракті. На сьогодні немає ніякої інформації, і ми все ще розраховуємо на нього. Та в разі, якщо вони вважатимуть найкращим варіантом відхід Луніна взимку, ми не створимо жодних проблем".

Журналіст Gol Digital Ернесто Басурто пише, що Зідан не розуміє, як такий голкіпер, як наш молодіжний чемпіон світу може бути лише запасним у скромному Вальядоліді. Француз уже начебто навіть розмовляв з президентом Реала Флорентіно Пересом і босом "біло-фіолетових" Роналдо, мовляв, молодому воротареві потрібно грати, тож його треба терміново забрати з клубу, де в нього немає жодних шансів. "Лунін знову відкриває дебати щодо позиції воротаря в Більбао". Ні, у статті не йдеться про варіант для 20-річного гравця з Атлетіком. Адже у клубі з Більбао підбирають лише тих легіонерів, хто хоч якимось чином пов'язаний з їхнім краєм. Зокрема, з останнього румун Крістіан Ганя, який виріс у Країні басків. Фактично єдине, що зв'язує українця з цим регіоном – перемога в Більбао, коли Зоря сенсаційно виграла тут матч групового етапу Ліги Європи.

Тоді він і засвітився в Європі, привернувши особливу увагу іспанських клубів. Видання зазначає, що наш кіпер впливає на ситуацію Атлетіка, звідки хоче піти Яго Еррерін, який зіграв лише 1 матч і не "вилазить" з-під 22-річного Уная Сімона. Ситуацією може скористатися Вальядолід. Тим паче, що в в головну команду басків уже готовий перейти 23-річний Хокін Еск'єта, якому пророкують хороше майбутнє. Раніше в листопаді також писали про потенційний інтерес до Луніна Еспаньйола, в якого 37-річний Дієго Лопес пропустив найбільше голів серед усіх кіперів Прімери (32 за 17 турів). Тут усе зав'язано на можливому продовженні співпраці Реала з Альфонсо Ареолою після літа 2020 року.

Однак Еспаньйол зараз посідає останнє місце і ризикує вилетіти в Сегунду. Чи ведуть усі дороги в компанію до Зозулі та М'якушка, дізнаємося в наступному році. Можливо, другий дивізіон зараз дійсно буде кращим варіантом, адже не виключено, що повернутися в Реал завадить відсутність ігрової практики. Як би там не було, зимовий період – чудовий шанс для Луніна через старт у Кубку Іспанії. Немає жодних причин, аби Серхіо Гонсалес порушив свою обіцянку дати йому шанс в Копа дель Рей. Залишається сподіватися, що це не будуть ігри з розряду спарингу збірної України проти Естонії, коли суперник жодного разу не влучив у його ворота.

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