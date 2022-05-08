Український голкіпер Андрій Лунін зіграє проти Атлетіко у 35-му турі Ла Ліги. Для нього це історичний момент.

Команда Карло Анчелотті достроково стала чемпіоном Іспанії й пробилась у фінал Ліги чемпіонів, тому італієць вдався до ротації. Як він і обіцяв, зі стартових хвилин матчу проти Атлетіко ворота захищатиме український воротар.

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Для Андрія це дебют у футболці Реала в Ла Лізі. Раніше українець провів 5 поєдинків в іспанській еліті у сезоні 2018/19, виступаючи в оренді за Леганес. Цієї ж кампанії Лунін відіграв лише 2 матчі у Кубку Іспанії, а в решті зустрічей ворота мадридців захищав Тібо Куртуа.

Стартовий свисток на Ванда Метрополітано пролунає о 22:00 за київським часом. Карло Анчелотті виставив наступний склад: Лунін – Начо, Мілітао, Вальєхо, Васкес – Камавінга, Каземіро, Кроос – Асенсіо, Маріано, Родріго.

Онлайн-трансляцію дебютного матчу українця в еліті за Реал можна переглянути на MEGOGO. Текстову трансляцію ж проводить Футбол 24.

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