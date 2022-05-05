Підопічні Пепа Гвардіоли знову провалили вирішальний матч у ЛЧ, втративши путівку у фінал за кілька хвилин до фінального свистка й пропустивши туди мадридський Реал. Звіт про матч-відповідь півфіналу читайте на "Футбол 24".

Після формування півфінальних пар більшість вболівальників очікувала, що протистояння між Манчестер Сіті та Реалом стане дуже яскравим. Втім, ніхто навіть уявити не міг, наскільки крутою вийде перша ж їхня зустріч – 4:3 на Етіхаді не просто вразили футбольну спільноту, а й безсумнівно заслужили на статус одного із найкращих матчів ЛЧ у історії. Обидві команди та їхні тренери максимально повно розкрили свої переваги й недоліки, а одним із найкращих гравців несподівано виявився наш Олександр Зінченко.

Очікувалось, що Пеп Гвардіола поставить українця в старт і на матч-відповідь у Мадриді. Вокер тільки-но повернувся після трьох тижнів поза тренувальним процесом, а Стоунз після схожого простою не витримав і 40 хвилин тиску Реала – в таких умовах читалася поява Канселу на правому фланзі. Втім, Кайлу досить несподівано довірили місце в основі, а Жоау вийшов зліва, залишивши Зінченка в запасі. На всіх інших позиціях вийшли ті ж гравці, що і тиждень тому.

Карло Анчелотті, добряче відсвяткувавши 35-те чемпіонство Реала й свій особистий тріумф, зі стартовим складом не здивував. В опорну зону повернувся Каземіро, завдяки чому на правий край атаки знову перейшов Вальверде. Алаба відновитись від пошкодження не встиг, тож його місце в обороні зайняв Начо. В усьому іншому лайн-ап повторював "одинадцятку" тижневої давнини.

На нову перестрілку з сімома голами сподіватись було марно. Пеп перед матчем заявляв, що він збирається надійніше зіграти в обороні – і він не збрехав. Манчестер Сіті свідомо обмежував свої втягування на чужу третину поля, намагаючись уникнути контрвипадів Реала. Канселу мало працював на загострення, здебільшого тримаючи під контролем переміщення Вальверде, а Вокер в принципі не виходив за центральне коло. При цьому гості намагалися вигравати підбирання (13:10 у першому таймі). Ініціативу віддали Реалу в надії, обравши менше зло – в позиційному наступі мадридці не настільки небезпечні, як у контргрі.

Карло Анчелотті, своєю чергою, спробував адаптуватись не тільки під власних лідерів, а і під суперника. "Вершкові" при грі без м'яча перейшли на схему 4-4-2, вибудовуючи ромб у центрі поля й відмовляючи від персональної опіки. Вальверде в цій схемі займав місце правого хавбека й працював у дещо вільній манері, читаючи гру й реагуючи по ситуації. Цим Карло бажав нівелювати проблему змін позицій на флангах Сіті.

При пресингу Мадрид діяв активно, але обережно – розігрувати м'яч через Едерсона заважали (Вінісіус на старті зустрічі ледь не вибив м'яч у голкіпера), але великих сил для тиску не відряджали.

Крім того, по ходу першого тайму намітились ще два тактичних ходи. Перший був очікуваним – Вінісіуса запускали у прориви, сподіваючись скористатись слабкою формою Вокера. Друга особливість прийшла із зіданівського минулого – центрбек у позиційному наступі періодично займав позицію форварда (в основному, правого). Обидві ідеї, великою мірою, не спрацювали. Кайл гідно тримався, його страхували, а Мілітао в атаці не допоміг.

Перший тайм мав досить уривчастий характер. Були 15-хвилинки з домінуванням Реала, у якому володіння м'ячем доходило до 68%. Були 10-хвилинки, коли більш активним виглядав Манчестер Сіті. Були дрібні паузи, бійка вже на 10-й хвилині, кілька фолів з ризиком травм лідерів, тощо. Глобально, поєдинок проходив за планом "містян" – команди грамотно підготувались і нівелювали сильні якості один одного, а в атаці вони створювали дуже мало. Відверто притиснулись гості тільки перед перервою, але нічого критичного в обороні англійців не сталося.

Реал в цілому тримав ініціативу, але за моментами була рівність. Реалу вічно не вистачало гостроти в завершальній фазі, хоча самі розіграші були крутими: так, вже на 12-й хвилині господарі мали забивати внаслідок перепасовки Вальверде й Карвахаля з подальшою передачею Дані на 11 метрів – Бензема вистрілив з-під Діаша, однак запустив м'яч на трибуни. На 18-й же Вінісіус зачепився за відскок і бахнув з меж штрафного – втім, і тут м'яч полетів у небо.

Манчестер Сіті огризнувся набагато небезпечніше. Зокрема, на 20-й хвилині Мілітао втратив сферу на фланзі, дозволивши гостям розкатати шикарну атаку з проникною передачею на праву половину карного майданчика – Бернарду Сілва, випередивши Каземіро, замкнув її ударом в ближній кут, але Куртуа парирував. На 23-й же Габі Жезус отримав пас від Де Брюйне й закрутив м'яч у дальню дев'ятку метрів з 20-ти. На жаль для "містян", точності бразильцю забракло.

Реал на 27-й хвилині відповів небезпечним штрафним ударом у виконанні Крооса. Якби не голова Мареза, Тоні влучив би точно у верхній ближній кут. Після цього обидві команди перестали створювати конкретні моменти біля воріт суперника, хоча час від часу вони лякали один одного класними атаками без логічного завершення. Мадрид намагався додати в атаці, пускаючи вперед Мілітао й все більше загострюючи увагу на Вінісіусі, але Едерсон, здебільшого, відпочивав. Лишень на 43-й хвилині він отримав вихід сам на сам, у якому Бензема пробив над поперечкою – втім, лайнсмен помітив офсайд у Каріма.

Відпочивати футболісти відправились за нулів на табло. Такий результат не влаштовував Реал, тож одразу з поновленням гри "вершкові" агресивно поперли вперед. Обороні Манчестер Сіті стало важко. Всього через кілька секунд після старту другого тайму Карвахаль отримав закидання від Крооса на правий край штрафного й виконав простріл на дальню стійку – жоден захисник не встиг на перехоплення, однак Вінісіус при замиканні пробив повз ближній кут! На 52-й же Едерсон не зміг зафіксувати м'яч у руках при ударі Модріча, внаслідок чого почалася метушня. З великим напруженням "містяни" відбились.

Загалом, в першій третині другого тайму Реал домінував, однак після моменту з Едерсоном господарям не вдавалося створити щось цікаве біля чужих воріт. На 60-х же хвилинах гра взагалі вирівнялась, причому Мадрид плавно втрачав у загальній активності, а Сіті заколисував господарів тривалими перепасовками без просування. Рахунок дозволяв валяти дурня, однак і травма Вокера стримувала англійців – зрештою, на 72-й хвилині Кайла замінив Зінченко. Крім того, Пеп зняв Де Брюйне заради Гюндогана. Карло Ачелотті, своєю чергою, почав ризикувати, знявши Крооса заради Родріго.

Саме цей хід виявився фатальним для Реала. Всього за хвилину після появи на полі Гюндоган перехопив м'яч у центрі, обігрався із Зінченком і запустив у прохід Бернарду Сілву. Португалець швидко добіг до півкола перед штрафним і віддав передачу вправо на Жезуса, а той пропустив м'яч на край карного майданчика під удар Марезу. Досі непомітний Ріяд вколотив сферу в ближню дев'ятку – 0:1!

Карло Анчелотті одразу ж замінив Модріча й Каземіро, випустивши Камавінгу та Асенсіо. Всі сили були відправлені у атаку, однак Реал не вигадав нічого, окрім вривання Бензема на правий кут штрафного з потужним ударом у Едерсона – втім, там був офсайд. Ман Сіті при цьому мав забивати другий гол: на 86-й хвилині Канселу потужно зарядив з дальньої дистанції у дев'ятку (Куртуа парирував), а на 87-й постріл свіжого Гріліша з гострого кута винесли з лінії воріт – а потім Куртуа взяв добивання від Джека!

Реал був приречений. Ніхто не вірив у Мадрид, однак далі сталося щось неймовірне. "Бланкос" пішли на фінальний штурм і несподівано прошили Едерсона на 90-й хвилині – це Бензема прийняв закидання на дальню стійку й прострілив під удар Родріго з мінімальної відстані. 1:1!

Гостей колихнуло, а окрилені іспанці пішли вперед й забили вдруге всього за хвилину – і знову героєм став Родріго, який точнісіньким ударом головою замкнув скидку від Асенсіо після подачі Карвахаля! 2:1! До речі, Дані подавав з-під Гріліша.

За сумою двох матчів рахунок зрівнявся, хоча на 90+5-й Фоден міг закрити гру лонгшотом. М'яч пролетів над поперечкою. Зрештою, свисток Даніеле Орсато відправив команди у екстра-тайми.

Одразу з поновленням гри Реал не збавив обертів, продовживши шматувати захист Сіті. Вже на 92-й хвилині Бензема відкрився під передачу на лінію півкола й бахнув у правий нижній, однак Едерсон спокійно забрав м'яч. На 93-й же за Карімом знову не встежили, за що прилетіло шокуюче покарання – нападник отримав проникний пас з правого флангу й отримав по ногах від Ляпорта. Арбітр без вагань призначив пенальті, а Бензема легко розвів голкіпера та м'яч по різних кутах. 3:1! Мадрид вийшов уперед за сумою двох матчів.

На 101-й хвилині господарі могли й друге пенальті заробити, адже сфера зачепила руку Ляпорта в карному майданчику, однак вона була більш-менш притиснута. Манчестер Сіті, однак, зумів перехопити ініціативу, ледь не повернувшис у гру перед міні-перервою – це Фоден замкнув навіс від Канселу, пробивши головою під дальню стійку. Куртуа у карколомному стрибку парирував, а Фернандінью при добиванні не влучив у ближній кут!

В другому екстра-таймі Карло Анчелотті не став вигадувати щось незрозуміли, чесно почавши захищати результат Себальйос ще до міні-перерви замінив Бензема, потім Васкес вийшов замість Вінісіуса, а Мілітао, тільки-но зашкутальгавши, поступився місцем Вальєхо. Ці прості рішення спрацювали ідеально – Манчестер Сіті не зміг організувати жодного моменту.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував заслужену перемогу "вершкових". Реал виходить у фінал Ліги чемпіонів, де зустрінеться проти Ліверпуля.