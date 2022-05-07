Лунін отримав ефектне приниження від Каземіро перед дебютом за Реал у Ла Лізі
21:40 - Читать на русском
Голкіпер Реала Андрій Лунін постраждав від Каземіро на тренуванні напередодні свого дебюту у Ла Лізі.
Прес-служба Реала поділилась в Instagram роликом з тренування, на якому Каземіро забив ефектний гол у ворота Луніна.
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Бразильцю викотили передачу на лінію штрафного, а той пробив у стилі Фірміно, спеціально відвернувшись від воріт в момент удару. М'яч влетів точнісінько у дев'ятку.
Додамо, що вже завтра українець точно зіграє проти Атлетіко – початок зустрічі о 22:00.
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