Голкіпер Реала Андрій Лунін постраждав від Каземіро на тренуванні напередодні свого дебюту у Ла Лізі.

Прес-служба Реала поділилась в Instagram роликом з тренування, на якому Каземіро забив ефектний гол у ворота Луніна.

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Бразильцю викотили передачу на лінію штрафного, а той пробив у стилі Фірміно, спеціально відвернувшись від воріт в момент удару. М'яч влетів точнісінько у дев'ятку.

Додамо, що вже завтра українець точно зіграє проти Атлетіко – початок зустрічі о 22:00.

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