toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

Альмерія – Ов'єдо: відеоонлайн-трансляція дебютного матчу Луніна в новій команді

16 січня 21:55 5186 Читать на русском
Альмерія – Ов'єдо: відеоонлайн-трансляція дебютного матчу Луніна в новій команді
Андрій Лунін / ФК Ов'єдо

У рамках 23-го туру іспанської Сегунди Альмерія на власному полі приймає Ов'єдо, кольори якого захищає Андрій Лунін.

Українець вийде в стартовому складі гостей наступного ж дня після трансферу.

Лунін дебютує в основі Ов’єдо у матчі проти Альмерії

За іронією долі, Лунін перший світ матч за астурійців зіграє проти Альмерії. Команда Гуті Ернандеса теж претендувала на воротаря, права на якого належать мадридському Реалу. Першу частину сезону 2019/20 український кіпер провів у Вальядоліді.

Пряма трансляція матчу Альмерія – Ов’єдо:

Дивовижний порятунок акціями по 11 євро, виховані чемпіони Європи та звинувачення Зозулі – за який клуб гратиме Лунін

blog_ava
Груба помилка Луніна у відеоогляді матчу Альмерія – Ов'єдо – 2:0
09:45
4650
Теги
Головне Українці за кордоном Андрій Лунін Андрій Лунін Відеоновини Ов'єдо Ов'єдо Альмерія Альмерія Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
43
хв
Шальке
21:30
Борусія Менхенгладбах
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук