Альмерія – Ов'єдо: відеоонлайн-трансляція дебютного матчу Луніна в новій команді

У рамках 23-го туру іспанської Сегунди Альмерія на власному полі приймає Ов'єдо, кольори якого захищає Андрій Лунін.

Українець вийде в стартовому складі гостей наступного ж дня після трансферу.

Лунін дебютує в основі Ов’єдо у матчі проти Альмерії

За іронією долі, Лунін перший світ матч за астурійців зіграє проти Альмерії. Команда Гуті Ернандеса теж претендувала на воротаря, права на якого належать мадридському Реалу. Першу частину сезону 2019/20 український кіпер провів у Вальядоліді.

Пряма трансляція матчу Альмерія – Ов’єдо:

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