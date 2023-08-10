Після того, як стало відомо про ступінь важкості травми Тібо Куртуа, мадридці активно почали підшукувати нового воротаря. Як повідомляє Marca, наразі Реал розглядає п'ять кандидатур.

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Перше ім'я у списку "вершкових" – Давід Де Хеа. У іспанця закінчився контракт з Манчестер Юнайтед і він перебуває у статусі вільного агента. Інший варіант набагато складніший і дорожчий – Кепа Аррісабалага з Челсі. Однак за ним стежить також Баварія, з якою доведеться змагатися.

Севілья та Валенсія виставили на трансферний ринок Ясіна Буну та Мамардашвілі відповідно. Обидва клуби встановили на своїх гравців ціну від 15 до 20 мільйонів євро. Хорват Ліваковіч більш ризикований варіант. Попри те, що він добре виступив на чемпіонаті світу в Катарі, голкіпер досі перебуває у складі загребського Динамо. За трансфер Ліваковіча хорватський клуб попросить близько 12 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше журналіст Relevo Серхіо Сантос ексклюзивно повідомив "Футбол 24", що Карло Анчелотті не довіряє Андрію Луніну.

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