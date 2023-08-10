После того, как стало известно о степени тяжести травмы Тибо Куртуа, мадридцы активно начали подыскивать нового вратаря. Как сообщает Marca, Реал рассматривает пять кандидатур.

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Первое имя в списке "сливочных" – Давид Де Хеа. У испанца закончился контракт с Манчестер Юнайтед и он находится в статусе свободного агента. Другой вариант намного сложнее и дороже – Кепа Аррисабалага из Челси. Однако за ним следит также Бавария, с которой придется соперничать.

Севилья и Валенсия выставили на трансферный рынок Ясина Буну и Мамардашвили соответственно. Оба клуба установили на своих игроков цену от 15 до 20 миллионов евро. Хорват Ливакович более рискованный вариант. Несмотря на то, что он хорошо выступил на чемпионате мира в Катаре, голкипер до сих пор находится в составе загребского Динамо. За трансфер Ливаковича хорватский клуб попросит около 12 миллионов евро.

Напомним, ранее журналист Relevo Серхио Сантос эксклюзивно сообщил "Футбол 24", что Карло Анчелотти не доверяет Андрею Лунину.

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