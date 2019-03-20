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Лукас Ернандес підписав контракт з Баварією, – Foot Mercato

20:00 396 Читать на русском
Лукас Ернандес підписав контракт з Баварією, – Foot Mercato
Лукас Ернандес / Getty Images

Захисник Атлетіко Лукас Ернандес продовжить кар'єру в Бундеслізі.

Оборонець "матрацників" Лукас Ернандес в наступному році стане гравцем Баварії. Як стало відомо Foot Mercato, 23-річний француз вже підписав угоду з мюнхенським клубом.

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Контракт Лукаса з Баварією довгостроковий і буде розрахований на 4 або 5 років. За інформацією джерела, Баварія заплатить Атлетіко за трансфер 80 млн євро. Зокрема, частину суми німецький клуб вже виплатив мадридцям.

У поточному сезоні Лукас Ернандес зіграв у складі "матрацників" 22 матчі та забив 1 гол.

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