Баварія анонсувала рекордну трансферну кампанію у своєї історії

Схоже, мюнхенський клуб чекає масштабна кадрова революція. Президент Баварії Улі Хьонесс розповів, що клуб витратить рекордну суму на трансфери влітку.

"Наразі Баварія перебуває на етапі омолодження команди. Ми зробимо найбільші інвестиції в трансфери за всю історію клубу. Дійсно, зараз гроші правлять футболом, але гравці несуть відповідальність за перемоги на полі та виграш титулів", – цитує Хьонесса Bild.

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Зазначимо, раніше стало відомо, що влітку гравцем Баварії стане чемпіон світу в складі збірної Франції Бенжамен Павар, за якого мюнхенці заплатять 35 млн євро.

Нагадаємо, Баварія не змогла вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, програвши Ліверпулю із загальним рахунком 1:3 за сумою двох матчів. У Бундеслізі мюнхенці продовжують чемпіонські перегони з Борусією Д.

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