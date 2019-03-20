Лукас Эрнандес подписал контракт с Баварией, – Foot Mercato

Овертайм — 16:00 1021
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Португалия – Украина: Шевченко взял в Лиссабон 25 футболистовЕвро-2020 — 14:39 1481
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Украина U-19 в большинстве упустила победу над Сербией в стартовом матче элит-раунда Евро-2019Сборная Украины — 14:23 303
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