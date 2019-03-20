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Лукас Эрнандес подписал контракт с Баварией, – Foot Mercato

20:05 105 Читати українською
Лукас Эрнандес подписал контракт с Баварией, – Foot Mercato
Лукас Эрнандес / Getty Images

Защитник Атлетико Лукас Эрнандес продолжит карьеру в Бундеслиге.

Защитник "матрасников" Лукас Эрнандес в следующем году станет игроком Баварии. Как стало известно Foot Mercato, 23-летний француз уже подписал соглашение с мюнхенским клубом.

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Контракт Лукаса с Баварией долгосрочный и будет рассчитан на 4 или 5 лет. По информации источника, Бавария заплатит за трансфер Атлетико 80 млн евро. В частности, часть суммы немецкий клуб уже выплатил мадридцам.

В текущем сезоне Лукас Эрнандес сыграл в составе "матрасников" 22 матча и забил 1 гол.

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