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Лукаку не засмучений, що у фіналі ЛЄ не зіграє його колишній клуб – Манчестер Юнайтед

09:58 - Читать на русском
Лукаку не засмучений, що у фіналі ЛЄ не зіграє його колишній клуб – Манчестер Юнайтед
Ромелу Лукаку / Getty images

Нападник Інтера Ромелу Лукаку прокоментував вихід команди у фінал Ліги Європи після перемоги над Шахтарем (5:0).

19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"Ми все ще боремося за трофей, залишилася одна гра, але ми хочемо перемогти. Ми знаємо, що Севілья – чудова команда, нам потрібно відновитися, а потім якнайкраще підготуватися до матчу в Кельні.

Інтер – Шахтар – 5:0 – відео голів і огляд матчу

Чи шкода мені, що Манчестер Юнайтед не потрапив до фіналу? Ну ні... У Сульшера все було гаразд протягом сезону, вони все зробили. Багато гравців виросли в цьому році, я радий за них і сподіваюся, що в наступному році у них буде хороший сезон", – сказав Лукаку в ефірі телеканалу Sky Sport Italia.

Нагадаємо, бельгійський форвард перейшов у Інтер минулого літа саме з Манчестер Юнайтед. Манкуніанці завершили свою боротьбу в Лізі Європи на стадії півфіналу, поступившись Севільї (1:2).

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Інтер Інтер Інтер - Шахтар Ліга Європи Ромелу Ромелу Лукаку Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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