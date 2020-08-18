Лукаку не засмучений, що у фіналі ЛЄ не зіграє його колишній клуб – Манчестер Юнайтед

"Ми все ще боремося за трофей, залишилася одна гра, але ми хочемо перемогти. Ми знаємо, що Севілья – чудова команда, нам потрібно відновитися, а потім якнайкраще підготуватися до матчу в Кельні.

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Чи шкода мені, що Манчестер Юнайтед не потрапив до фіналу? Ну ні... У Сульшера все було гаразд протягом сезону, вони все зробили. Багато гравців виросли в цьому році, я радий за них і сподіваюся, що в наступному році у них буде хороший сезон", – сказав Лукаку в ефірі телеканалу Sky Sport Italia.

Нагадаємо, бельгійський форвард перейшов у Інтер минулого літа саме з Манчестер Юнайтед. Манкуніанці завершили свою боротьбу в Лізі Європи на стадії півфіналу, поступившись Севільї (1:2).

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