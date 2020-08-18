Лукаку не расстроен, что в финале ЛЕ не сыграет его бывший клуб – Манчестер Юнайтед

"Мы все еще боремся за трофей, осталась одна игра, но мы хотим победить. Мы знаем, что Севилья – отличная команда, нам нужно восстановиться, а потом как можно лучше подготовиться к матчу в Кельне.

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Жаль ли мне, что Манчестер Юнайтед не попал в финал? Ну нет... У Сульшера все было в порядке в течение сезона, они все сделали. Многие игроки выросли в этом году, я рад за них и надеюсь, что в следующем году у них будет хороший сезон", – сказал Лукаку в эфире телеканала Sky Sport Italia.

Напомним, бельгийский форвард перешел в Интер прошлым летом именно из Манчестер Юнайтед. Манкунианцы завершили свою борьбу в Лиге Европы на стадии полуфинала, уступив Севилье (1:2).

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