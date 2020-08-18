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Лукаку не расстроен, что в финале ЛЕ не сыграет его бывший клуб – Манчестер Юнайтед

10:00 - Читати українською
Лукаку не расстроен, что в финале ЛЕ не сыграет его бывший клуб – Манчестер Юнайтед
Ромелу Лукаку / Getty images

Нападающий Интера Ромелу Лукаку прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы после победы над Шахтером (5:0).

19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"Мы все еще боремся за трофей, осталась одна игра, но мы хотим победить. Мы знаем, что Севилья – отличная команда, нам нужно восстановиться, а потом как можно лучше подготовиться к матчу в Кельне.

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Жаль ли мне, что Манчестер Юнайтед не попал в финал? Ну нет... У Сульшера все было в порядке в течение сезона, они все сделали. Многие игроки выросли в этом году, я рад за них и надеюсь, что в следующем году у них будет хороший сезон", – сказал Лукаку в эфире телеканала Sky Sport Italia.

Напомним, бельгийский форвард перешел в Интер прошлым летом именно из Манчестер Юнайтед. Манкунианцы завершили свою борьбу в Лиге Европы на стадии полуфинала, уступив Севилье (1:2).

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