Інтер розбомбив Шахтар і знущально легко вийшов у фінал Ліги Європи

Битва за Кельн. Матч, як і онлайн-трансляція Інтер – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 22:00. Переможця пари вже чекала іспанська Севілья у фіналі ЛЄ. Це третя зустріч команд в історії. Шахтар не зміг перемогти Інтер у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 15 років тому, зазнавши домашньої поразки та зігравши внічию на виїзді. Водночас команда Каштру до цього дня не програла жодного матчу за межами України в нинішньому єврокубковому сезоні. Очевидним фаворитом дуелі букмекери бачили міланський клуб.

Інтер – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/2 ЛЄ

Шалені проблеми Шахтаря під високим пресингом на перших хвилинах. Не можуть "гірники" ні за м'яч зачепитися, ні вивести хоча б у середину поля. Помилки Хочолави та Матвієнка перед своїм штрафним. Микола привіз небезпечний стандарт, але до удару міланці справу не довели. Спроби донеччан налагодити комбінаційну гру розбиваються об неймовірну підстраховку Інтера, в якого в кожній зоні вічно виростають по 2-3 "зайві" гравці. Про удари мова не йде, але хоча б контроль повернули собі та почали регулярно переходити поближче до фінальної третини поля. Дуже шахові, можна сказати, італійські стартові 18 хвилин без воріт.

Інтер – Шахтар – відео голів і огляд матчу

А на 19-й Інтер спокійно відкрив рахунок. Пятов подарував м'яч Бареллі, той обійшов Матвієнка і подав. Кривцов тільки зобразив боротьбу проти Лаутаро, 1:0. Команда Конте забила після першого ж удару в матчі, миттєво покаравши Шахтар за помилку. Не можуть українці нічого протиставити пресингу італійців. Особливо важко грати в таких умовах Матвієнку, Хочолаві, Пятову, Степаненку і Патріку, яких накривають найбільш жорстко. Момент, який ілюструє хід матчу. Помилка Марлоса, швидка відповідь, простріл цього разу з лівого флангу. Лише гравці Інтера (а їх у воротарському було цілих 3!) завадили один одному розстріляти ворота з кількох метрів. Захист Шахтаря банально не при справах.

А ось і момент. Прокинулися чемпіони України лише на 30-й. Матвієнко спритно закинув у штрафний, Додо віддавав під удар, але Мораєса тут же накрили. Лише кутовий, а на другому поверсі теж ловити нічого. Мабуть, найгостріший хід "гірників" у матчі від гравця збірної України, який грає не на своїй позиції. Де бразильці, де? Барелла прийняв дальній пас і миттєво пробив метрів з 25 – Пятов з великими труднощами перевів на кутовий. Намагаються Тайсон і Ко сплутати карти захисникам змінами флангів. Подача непогана, але удар Мораєса без шансів залетіти.

Немов у хокеї, розігрувала атаку команда Каштру перед штрафним Інтера. Маркоса Антоніо такий вивели на удар – трохи вище, але хоч щось схоже на осмислений штурм. Жодного удару Шахтаря у площину воріт Ханадановіча за 45 хвилин, 1:07 на 0,22 за очікуваними голами. План Конте працює ідеально. Хлопці Каштру тільки страждали до перерви: 67% володіння в порожнечу, боротьба програна практично вщент. Та що найбільше дивує і засмучує – навіть менше успішного дриблінгу, ніж в італійців (2 проти 3).

Лаутаро випередив Хочолаву і миттєво вирішив перекинути Пятова. Капітан Шахтаря в останній момент потягнув на кутовий. Були претензії щодо пенальті за гру рукою у штрафному Інтера. Це так вибивали міланці, що влучили у свого ж гравця. Ну, таке, але формально привід призначити 11-метровий був. Розриває "чорно-синя" армада суперника на контрах. Лукаку обвідним ударом трохи не докрутив. Гострота лише від однієї команди.

Соломон доволі швидко замінив Патріка. Закономірно. Алана просто задушили в центрі поля. Перший прицільний удар Шахтаря на 62-й. І знову Матвієнко! Микола ідеально навісив, Мораєс бив ще з ближчої відстані, ніж Лаутаро в гольовому моменті, але влучив прямо в Хандановіча. І ось воно миттєве покарання, так само Ліон днями прибив Манчестер Сіті. Не забили 100-відсотковий момент, тут же пропустили гол, який фактично вбиває інтригу. Подача кутового, Матвієнко програє верхову боротьбу, Д'Амброзіо замикає.

Лукаку виграв боротьбу в Кривцова і пробив у Пятова. Конте свариться, але дарма. Степаненко привозить, віддаючи м'яч перед власним штрафним. Брозовіч перехопив, Бареллі вперед, Лукаку підправив. Лаутаро Мартінес обвів Пятова з лінії штрафного. Це 3:0, і важко сказати, що несправедливо. Коноплянка довозився до володінь Пятова і "своєчасно" подарував м'яч Інтеру. А там уже справа техніки. Лаутаро цього разу віддав асист, а Лукаку розстріляв без проблем.

Бенефіс і Ромелу. Лукаку знищує Хочолаву на шкидкості та знаходить шпарину поміж ніг Пятова. Просто знущання. Еспозіто, який замінив Лукаку, тут же зобов'язаний забивати шостий. Однак молодий італієць перемудрував і пробив повз ворота метрів з 13. Катастрофа Шахтаря у всіх лініях, 3 банально подаровані супернику голи з дитячими помилками "гірників" у всіх результативних епізодах і повне тренерське фіаско – 9:1 за ударами у площину (з єдиним реальним моментом Мораєса), 5:0 за голами, і це ще вони 2 супершанси запороли.