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ІНТЕР - ШАХТАР БАРСЕЛОНА ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Інтер розбомбив Шахтар і знущально легко вийшов у фінал Ліги Європи

17 серпня 23:47 - Читать на русском
Інтер розбомбив Шахтар і знущально легко вийшов у фінал Ліги Європи
Інтер – Шахтар: рахунок і огляд матчу 17 серпня 2020 – Ліга Європи, півфінал

Інтер розтрощив Шахтар (5:0), здобувши останню путівку у фінал Ліги Європи 2019/20. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

Битва за Кельн. Матч, як і онлайн-трансляція Інтер – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 22:00. Переможця пари вже чекала іспанська Севілья у фіналі ЛЄ. Це третя зустріч команд в історії. Шахтар не зміг перемогти Інтер у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 15 років тому, зазнавши домашньої поразки та зігравши внічию на виїзді. Водночас команда Каштру до цього дня не програла жодного матчу за межами України в нинішньому єврокубковому сезоні. Очевидним фаворитом дуелі букмекери бачили міланський клуб.

Інтер – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/2 ЛЄ

Шалені проблеми Шахтаря під високим пресингом на перших хвилинах. Не можуть "гірники" ні за м'яч зачепитися, ні вивести хоча б у середину поля. Помилки Хочолави та Матвієнка перед своїм штрафним. Микола привіз небезпечний стандарт, але до удару міланці справу не довели. Спроби донеччан налагодити комбінаційну гру розбиваються об неймовірну підстраховку Інтера, в якого в кожній зоні вічно виростають по 2-3 "зайві" гравці. Про удари мова не йде, але хоча б контроль повернули собі та почали регулярно переходити поближче до фінальної третини поля. Дуже шахові, можна сказати, італійські стартові 18 хвилин без воріт.

Інтер – Шахтар – відео голів і огляд матчу

А на 19-й Інтер спокійно відкрив рахунок. Пятов подарував м'яч Бареллі, той обійшов Матвієнка і подав. Кривцов тільки зобразив боротьбу проти Лаутаро, 1:0. Команда Конте забила після першого ж удару в матчі, миттєво покаравши Шахтар за помилку. Не можуть українці нічого протиставити пресингу італійців. Особливо важко грати в таких умовах Матвієнку, Хочолаві, Пятову, Степаненку і Патріку, яких накривають найбільш жорстко. Момент, який ілюструє хід матчу. Помилка Марлоса, швидка відповідь, простріл цього разу з лівого флангу. Лише гравці Інтера (а їх у воротарському було цілих 3!) завадили один одному розстріляти ворота з кількох метрів. Захист Шахтаря банально не при справах.

А ось і момент. Прокинулися чемпіони України лише на 30-й. Матвієнко спритно закинув у штрафний, Додо віддавав під удар, але Мораєса тут же накрили. Лише кутовий, а на другому поверсі теж ловити нічого. Мабуть, найгостріший хід "гірників" у матчі від гравця збірної України, який грає не на своїй позиції. Де бразильці, де? Барелла прийняв дальній пас і миттєво пробив метрів з 25 – Пятов з великими труднощами перевів на кутовий. Намагаються Тайсон і Ко сплутати карти захисникам змінами флангів. Подача непогана, але удар Мораєса без шансів залетіти.

Немов у хокеї, розігрувала атаку команда Каштру перед штрафним Інтера. Маркоса Антоніо такий вивели на удар – трохи вище, але хоч щось схоже на осмислений штурм. Жодного удару Шахтаря у площину воріт Ханадановіча за 45 хвилин, 1:07 на 0,22 за очікуваними голами. План Конте працює ідеально. Хлопці Каштру тільки страждали до перерви: 67% володіння в порожнечу, боротьба програна практично вщент. Та що найбільше дивує і засмучує – навіть менше успішного дриблінгу, ніж в італійців (2 проти 3).

Лаутаро випередив Хочолаву і миттєво вирішив перекинути Пятова. Капітан Шахтаря в останній момент потягнув на кутовий. Були претензії щодо пенальті за гру рукою у штрафному Інтера. Це так вибивали міланці, що влучили у свого ж гравця. Ну, таке, але формально привід призначити 11-метровий був. Розриває "чорно-синя" армада суперника на контрах. Лукаку обвідним ударом трохи не докрутив. Гострота лише від однієї команди.

Соломон доволі швидко замінив Патріка. Закономірно. Алана просто задушили в центрі поля. Перший прицільний удар Шахтаря на 62-й. І знову Матвієнко! Микола ідеально навісив, Мораєс бив ще з ближчої відстані, ніж Лаутаро в гольовому моменті, але влучив прямо в Хандановіча. І ось воно миттєве покарання, так само Ліон днями прибив Манчестер Сіті. Не забили 100-відсотковий момент, тут же пропустили гол, який фактично вбиває інтригу. Подача кутового, Матвієнко програє верхову боротьбу, Д'Амброзіо замикає.

Лукаку виграв боротьбу в Кривцова і пробив у Пятова. Конте свариться, але дарма. Степаненко привозить, віддаючи м'яч перед власним штрафним. Брозовіч перехопив, Бареллі вперед, Лукаку підправив. Лаутаро Мартінес обвів Пятова з лінії штрафного. Це 3:0, і важко сказати, що несправедливо. Коноплянка довозився до володінь Пятова і "своєчасно" подарував м'яч Інтеру. А там уже справа техніки. Лаутаро цього разу віддав асист, а Лукаку розстріляв без проблем.

Бенефіс і Ромелу. Лукаку знищує Хочолаву на шкидкості та знаходить шпарину поміж ніг Пятова. Просто знущання. Еспозіто, який замінив Лукаку, тут же зобов'язаний забивати шостий. Однак молодий італієць перемудрував і пробив повз ворота метрів з 13. Катастрофа Шахтаря у всіх лініях, 3 банально подаровані супернику голи з дитячими помилками "гірників" у всіх результативних епізодах і повне тренерське фіаско – 9:1 за ударами у площину (з єдиним реальним моментом Мораєса), 5:0 за голами, і це ще вони 2 супершанси запороли.

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