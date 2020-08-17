Інтер – Шахтар – відео гола

Інтер зустрічається з Шахтарем в рамках півфіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Інтер – Шахтар.

У дебюті зустрічі моментів не було – суперники вичікували. На 19-й хвилині Інтер вийшов вперед, коли Пятов помилився з передачею. Барелла перехопив м'яч, змістився на фланг і подав у штрафний майданчик, а Лаутаро Мартінес головою забив.

Інтер – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/2 ЛЄ