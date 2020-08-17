Інтер – Шахтар – відео гола

Ліга Європи — 22:57 65
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Інтер – Шахтар: гравці збірної України привезли гол, жахіття бразильської атаки в матчі 1/2 ЛЄ
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Барселона офіційно звільнила СетьєнаІспанія — 21:13 2080
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Барселона провела зустріч директорів – вирішилась доля Сетьєна та президентського крісла каталонцівІспанія — 19:15 2985
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Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?Овертайм — 15:17 13637
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Манчестер Сіті не планує звільняти Гвардіолу попри провал в ЛЧ – агент тренера оцінив імовірність повернення в БарселонуУкраїна — 14:26 1381