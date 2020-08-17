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ІНТЕР - ШАХТАР БАРСЕЛОНА ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Інтер – Шахтар – відео гола

22:22 - Читать на русском
Інтер – Шахтар – відео гола
Інтер – Шахтар – відео голів і огляд матчу

Інтер зустрічається з Шахтарем в рамках півфіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Інтер – Шахтар.

19’ Лаутаро Мартінес
 
19’ Лаутаро Мартінес

У дебюті зустрічі моментів не було – суперники вичікували. На 19-й хвилині Інтер вийшов вперед, коли Пятов помилився з передачею. Барелла перехопив м'яч, змістився на фланг і подав у штрафний майданчик, а Лаутаро Мартінес головою забив.

Інтер – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/2 ЛЄ

blog_ava
Інтер – Шахтар: де дивитися матч 1/2 фіналу Ліги Європи 2019/20
09:25
20883
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