Бельгієць звернувся до представників Інтера із проханням прийняти пропозицію Челсі щодо трансферу, повідомляє Sky Sports.

Лукаку узгодив особистий контракт з Челсі – бельгієць може стати найвисокооплачуванішим гравцем "синіх"

Раніше "нерадзуррі" відхилили дві пропозиції щодо Лукаку, але володар Ліги чемпіонів готує від 110 до 120 млн євро, що має переконати Інтер. Відзначимо, що міланці не мали наміру відпускати свою головну зірку у поточне трансферне вікно.

У минулому сезоні Серії А Лукаку зіграв у 36-ти поєдинках, в яких відзначився 24-ма голами та 11-ма асистами.

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