Нападник Інтера Ромелу Лукаку наблизився до повернення у Челсі.

Ромелу Лукаку погодився підписати контракт з Челсі до літа 2026 року, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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Зарплата бельгійця у лондонському клубі становитиме 15 млн євро, що зробить його найвисокооплачуванішим гравцем команди. Челсі та Інтеру залишилось домовитись між собою про суму трансферу. Очікується, що "нерадзуррі" отримають за 28-річного нападника близько 130 млн євро.

У минулому сезоні Серії А Лукаку зіграв у 36-ти поєдинках, в яких відзначився 24-ма голами та 11-ма асистами.

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