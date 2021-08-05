Бельгиец обратился к представителям Интера с просьбой принять предложение Челси по трансферу, сообщает Sky Sports.

Лукаку согласовал личный контракт с Челси – бельгиец может стать самым высокооплачиваемым игроком "синих"

Ранее "нерадзурри" отклонили два предложения по Лукаку, но обладатель Лиги чемпионов готовит от 110 до 120 млн евро, что должно убедить Интер. Отметим, что миланцы не собирались отпускать свою главную звезду в текущее трансферное окно.

В прошлом сезоне Серии А Лукаку сыграл в 36-ти поединках, в которых отметился 24-ю голами и 11-ю ассистами.

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