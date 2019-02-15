toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ОЛІМПІАКОС - ДИНАМО ШАХТАР - АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ ЛІГА ЄВРОПИ

УЄФА оцінив дебют VAR у Лізі чемпіонів

11:17 462 Читать на русском
УЄФА оцінив дебют VAR у Лізі чемпіонів
Дебют VAR у Лізі чемпіонів / Фото Scroll

Старший офіцер УЄФА з питань суддівства Роберто Розетті оцінив роботу відеоасистента у матчах плей-офф Ліги чемпіонів.

"Я дуже задоволений тим, як був реалізований VAR. Технологія спрацювала чудово, судді відпрацювали на дуже високому рівні. Це показало всю ту працю, яку ми проробили.

УЄФА оголосив, у яких випадках використовуватимуть VAR у Лізі чемпіонів

У матчі між Аяксом та Реалом суддя побачив, що гравець Аякса перебував у офсайді і заважав воротареві, не даючи тому грати. Головне, що рефері прийняв вірне рішення. Точність в цьому випадку важливіша за швидкість. Але ми хочемо бути якомога більш ефективними і постараємося поліпшити систему надалі. Це була дуже непроста ситуація, коли VAR повинен був перевірити дві можливі ситуації офсайду", – цитує Розетті офіційний сайт УЄФА.

Реал на виїзді переміг Аякс: фантастичний матч амстердамців, чемпіонський характер "бланкос" та суперечливий арбітраж

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЙохан Кройф Арена (Амстердам)

Аякс - Реал Мадрид: Середа 13 лютого 2019

Аякс
Матч завершено
1 : 2
Реал Мадрид
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів УЄФА Відеоасистент арбітра (VAR) Роберто Розетті Аякс - Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
55
хв
Ювентус
21:30
Фрозіноне
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук