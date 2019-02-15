УЄФА оцінив дебют VAR у Лізі чемпіонів

Старший офіцер УЄФА з питань суддівства Роберто Розетті оцінив роботу відеоасистента у матчах плей-офф Ліги чемпіонів.

"Я дуже задоволений тим, як був реалізований VAR. Технологія спрацювала чудово, судді відпрацювали на дуже високому рівні. Це показало всю ту працю, яку ми проробили.

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У матчі між Аяксом та Реалом суддя побачив, що гравець Аякса перебував у офсайді і заважав воротареві, не даючи тому грати. Головне, що рефері прийняв вірне рішення. Точність в цьому випадку важливіша за швидкість. Але ми хочемо бути якомога більш ефективними і постараємося поліпшити систему надалі. Це була дуже непроста ситуація, коли VAR повинен був перевірити дві можливі ситуації офсайду", – цитує Розетті офіційний сайт УЄФА.

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