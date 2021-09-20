Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу своєрідно відреагував на напад ультрас команди на пересічних уболівальників чемпіона України під час матчу 8-го туру Прем'єр-ліги проти Олександрії (1:0).

Румунський фахівець заборонив своїм підопічним підходити до фанатської трибуни після фінального свистка, заявив журналіст Ігор Циганик у своїй YouTube-програмі.

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Луческу не дав гравцям Динамо подякувати ультрас через інцидент на трибунах. Натомість він кричав їм "Вони – не вболівальники". Разом із керманичем "біло-синіх" відмовляв "динамівців" і його асистент Олег Гусєв.

Нагадаємо, під час матчу Динамо з Олександрією на трибунах стадіону відбулася бійка між різними групами вболівальників. Активним фанатам "біло-синіх" не сподобалася реакція інших глядачів на запалені ними фаєри.

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