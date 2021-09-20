Луческу знайшов несподіване покарання для фанатів Динамо за бійку на НСК Олімпійський
Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу своєрідно відреагував на напад ультрас команди на пересічних уболівальників чемпіона України під час матчу 8-го туру Прем'єр-ліги проти Олександрії (1:0).
Румунський фахівець заборонив своїм підопічним підходити до фанатської трибуни після фінального свистка, заявив журналіст Ігор Циганик у своїй YouTube-програмі.
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Луческу не дав гравцям Динамо подякувати ультрас через інцидент на трибунах. Натомість він кричав їм "Вони – не вболівальники". Разом із керманичем "біло-синіх" відмовляв "динамівців" і його асистент Олег Гусєв.
Нагадаємо, під час матчу Динамо з Олександрією на трибунах стадіону відбулася бійка між різними групами вболівальників. Активним фанатам "біло-синіх" не сподобалася реакція інших глядачів на запалені ними фаєри.
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