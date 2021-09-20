Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу своеобразно отреагировал на нападение ультрас команды на рядовых болельщиков чемпиона Украины во время матча 8-го тура Премьер-лиги против Александрии (1:0).

Румынский специалист запретил своим подопечным подходить к фанатской трибуне после финального свистка, заявил журналист Игорь Цыганык в своей YouTube-программе.

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Луческу не дал игрокам Динамо поблагодарить ультрас из-за инцидента на трибунах. Вместо этого он кричал им "Они – не болельщики". Вместе с наставником "бело-синих" отговаривал "динамовцев" и его ассистент Олег Гусев.

Напомним, во время матча Динамо с Александрией на трибунах стадиона произошла драка между различными группами болельщиков. Активным фанатам "бело-синих" не понравилась реакция других зрителей на зажженные ими файеры.

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