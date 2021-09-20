Луческу нашел неожиданное наказание для фанатов Динамо за драку на НСК Олимпийский
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу своеобразно отреагировал на нападение ультрас команды на рядовых болельщиков чемпиона Украины во время матча 8-го тура Премьер-лиги против Александрии (1:0).
Румынский специалист запретил своим подопечным подходить к фанатской трибуне после финального свистка, заявил журналист Игорь Цыганык в своей YouTube-программе.
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Луческу не дал игрокам Динамо поблагодарить ультрас из-за инцидента на трибунах. Вместо этого он кричал им "Они – не болельщики". Вместе с наставником "бело-синих" отговаривал "динамовцев" и его ассистент Олег Гусев.
Напомним, во время матча Динамо с Александрией на трибунах стадиона произошла драка между различными группами болельщиков. Активным фанатам "бело-синих" не понравилась реакция других зрителей на зажженные ими файеры.
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