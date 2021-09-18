На трибунах НСК Олімпійський під час протистояння 8-го туру Динамо – Олександрія вболівальники зійшлись у сутичці.

В один момент на головній арені країни розпочалась бійка між прихильниками обох колективів, які в цей час протистояли один одному на футбольному полі.

Вимучена перемога киян завдяки VAR у відеоогляді матчу Динамо – Олександрія – 1:0

Сутичка була нетривалою, адже правоохоронні органи швидко втрутились та взялись заспокоювати хуліганів. Втім, навіть за цей час вже були постраждалі. Зокрема, одному чоловікові до крові розбили ніс.

До слова, на футбольному полі сильнішим виявилось Динамо. Команда Мірчі Луческу дотиснула Олександрію та завдяки голу Віктора Циганкова з пенальті на останніх хвилинах вирвала перемогу.

Динамо вирвало перемогу над Олександрією – Гармаш і VAR подарували пенальті на 90+6 хвилині