Відомий український тренер В'ячеслав Грозний проаналізував роботу наставників Динамо та Фенербахче, оцінивши шанси обох у протистоянні за вихід у 3-й кваліфайраунд Ліги чемпіонів.

"Мірча Луческу досвідченіший у стресових ситуаціях. І він завжди знаходить ходи, що дають потрібний результат.

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Він вміє вичавлювати максимум із ситуації. Динамо має стабільний зіграний склад, але через війну рашистів проти нашої країни, у киян тривалий час немає змагальної практики і немає можливості посилення за допомогою якісних легіонерів, які зараз не хочуть їхати до нашої країни.

У Фенербахче інші аспекти, пов'язані з приходом нового тренера зі своїм ігровим стилем, своїм баченням гри, величезною кадровою ротацією. Потрібно багато часу для того, щоб привести гравців до спільного знаменника. І це, звісно, ​​на користь динамівців, адаптованих під ігрову концепцію свого наставника", – сказав Грозний у коментарі SportArena.

Нагадаємо, перша зустріч між Динамо та Фенербахче завершилась безгольовою нічиєю. Матч-відповідь відбудеться у середу, 27 липня, у Стамбулі на стадіоні Шюкрю Сараджоглу. Початок зустрічі о 20:00.

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