Команда Жезуша краще готова і швидко почала це доводити

Двобій, як і онлайн-трансляція Динамо – Фенербахче на "Футбол 24", стартував о 21:00. Кияни після 12 грудня 2021 року проводили лише товариські матчі. Сьогодні – перша офіційна гра дорослих українських клубів з початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти нашої батьківщини. Через звірства рашистів домашній поєдинок вимушено відбувався у польському місті Лодзь. Фенербахче ще ніколи не перемагав Динамо. Жорже Жезуш дуже хотів переписати цю історію. Турецький гранд під орудою нового тренера виглядав солідніше у спарингах, ніж кияни, основа яких довше відпочивала через серію матчів збірної України у червні. Тож не дивно, що саме "канарки" диктували умови на старті зустрічі.

Динамо – Фенербахче: онлайн-трансляція матчу ЛЧ – Луческу повертає у склад лідера після травми, є несподіванки

Перший удар за турками. Один новачок Дієго Россі подав зі штрафного, інший (Джошуа Кінг навіть у спарингах не встиг дебютувати) згадав своє минуле в АПЛ і головою дав вище. Динамо відповіло дальньою спробою Дубінчака, який неочікувано витіснив Караваєва в запас. Вербіч вибухнув на фланзі, відборовся і проштовхнув. Лівий захисник киян дещо поспішно бахнув у блок. Київ тверезо оцінив свої сили і віддав м'яч на старті зустрічі, роблячи ставку на швидкі вибігання в контратаки. Аж 4 стандарти заробив Фенербахче у перші хвилин 10. Крім першої, всі інші подачі Россі були не надто вдалими.

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А ось вам і наслідки такої глухої оборони. Кендзьора і Циганков доволі пасивно спостерігають, як Россі котить на партнера ліворуч, який подає у серце штрафного, де Еннер Валенсія ледь не покарав Попова за втрату свого гравця – Бущан ефектно витягнув. Дозволяємо і з-за меж периметра стріляти, повз ціль. Загубив класну контру Вербіч. Бєсєдін блискуче зачепився за м'яч у центрі поля. Буяльський розігнав наступ, Шапаренко перспективно відкривався. Однак Вербіч загальмував і почав шукати звичний шлях через Циганкова пасом поперек поля – це не могло добре завершитися.

Попов цього разу пильно стежив за Валенсією. Денис жорстко поставив ногу і заблокував удар метрів з 11. Турецькі журналісти вгледіли фол на пенальті, але суддя нині давав можливість жорстко боротися обом командам, і динамівці не менше разів у розпачі розводили руками після подібних епізодів. Дубінчак дуже непогано вирізав на Бєсєдіна, якому не вистачило зовсім трохи, аби замкнути і розстріляти з кількох метрів. І знову Артем божественно починає атаку. Вдруге зачепився Бєсєдін у центрі після виносу та елегантно п'ятою розвернув атаку. Кендзьора прострілив, Вербіч пробив у дотик, але знову не дуже вдала остання дія від словенця.

Бєсєдін – вожак атаки... у центрі поля, фланг Циганкова сенсаційно програє ініціативу

Кадіоглу непогано крутив здалеку, але по центру. Третій сейв Бущана фіксуємо, одначе. У Динамо лише заблокований удар Дубінчака і промах Вербіча за 35 хвилин. Спроба високого пресингу киян ледь не завершилася катастрофою. Турки швиденько пройшли до володінь Бущана. Першу хвилю атаку завершило перехоплення Дубінчака. Але Фенер спробував ще, і вже удар Кахведжі ледь не з лінії воротарського заблокував Попов на пару із суперником (Кінг невдало підставився). Забарний у класному підкаті підчищає за партнерами. Практично всі захисники Динамо уже страхували один одного в межах штрафного – все це виглядало дуже загрозливо.

Бущан виручав, але під кінець першого тайму помилився, випустивши снаряд у своєму воротарському. Забарний весь тайм страхував і тут зіграв уважно, підстрахувавши Георгія. Фенер переважає, Динамо намагається прикривати слабкості своєї неідеальної форми відмовою від контролю і зайвих ризиків, не цураючись зривати атаки тактичними порушеннями правил. Багацько фолів від Кендзьори на правому фланзі оборони (щонайменше 4) – аж дивно, що динамівці обійшлися без жовтих карток. Утім команда Жезуша нічого не може витиснути з цих стандартів. У Динамо активніше працює лівий фланг атаки силами Дубінчака. Позиційні ж атаки переважно отримують шанс на життя, коли виноси йдуть у бік Бєсєдіна, який якісніше чіпляється за ці м'ячі.

Динамо виграло стартову третину другого тайму, але поспіх – кепський союзник

У перерві лише Жезуш щось поміняв. Замість центрального захисника Азіза вийшов Тіссеран. Россі змусив Сидорчука випльовувати легені. Капітан Динамо добігти добіг, але далі дозволив легко прокинути м'яч повз себе. Уругваєць пройшов ще ближче до центру, а ось у частині удару вже себе відверто переоцінив. Попов ще у першому таймі пристрілювався, але удар вийшов легким кивком. На старті ж другої половини Денис відгукнувся на блискучу подачу Циганкова зі штрафного, однак пірнав за м'ячем, тому також не зумів пробити акцентовано та влучно.

Сидорчук невдалим прийомом ледь не вивів Кінга у свій штрафний, Кендзьора підстрахував. Бєсєдін і Буяльський пресингом змусили помилитися Салая. Циганков відкинув у центр, а Сидорчук відверто поспішив з ударом на периметрі. Партнери відкривалися, можна було розіграти (отримали перевагу 6 своїх проти 5 суперників), а не гарячково пуляти поруч зі стійкою. Нічого собі Сидорчук накрутив суперника, кинувши поміж ніг. Капітан Динамо ніби з кожною хвилиною набирає, дарма що занадто грубо сфолив у центрі поля, з допомогою ліктя зупинивши суперника. Атаку вдалося розвернути на лівий фланг, а там у Шапаренка не вийшов удар.

Заміни Жезуша і втома команди Луческу знову змінили хід матчу

Ось з прицілом у Динамо тугувато, однак у всьому іншому (за тими ж ударами 4:1) по перерві загальний ігровий малюнок вдалося перевернути на свою користь. Жезуш випускає двох швидконогих новачків на зміну Кінгу та Кахведжі. Відповідь на активність динамівців. І ось проходить триходівку центром. Валенсія розрізає захисну лінію, а Россі невдало перекидає і Бущана, і ворота. Кілька непоганих ривків Вербіча ліворуч, а ось останній пас турки встигають з великими труднощами заблокувати. Виманили Фенер у пресинг, а там Шапаренко розкішно розібрався, після чого ще й вирізав діагональ на Циганкова. Віктор через Буяльського доставив снаряд Бєсєдіну, який мінмально недокрутив.

Ще дві перестановки в атаці турків. Луческу не зробив жодного ходу, тоді як Жезуш використав усі 5 замін вже на 73 хвилині. Гармаш замінив Буяльського на 77 хвилині. Брума викручував у дальній верхній кут метрів з 15. Бущан ефектно парирував. На 83-й Сирота і Ванат замінили Попова з Вербічем. Динамо у цьому матчі не вистачає буквально кроку. То Циганков вибухне, але партнер не встигне на пас Віктора. То Бєсєдін запресингує воротаря, і якоїсь дещиці не вистачить, аби відзначитися.

Могли як виграти, так і розгромно програти

Так, Фенербахче більше бив (12 загалом, 6 сейвів Бущана). Так, Динамо жодного разу не влучило у площину воріт. Однак у своїх 9 ударах Київ так само міг зачепитися за перемогу, хоча шанси стамбульців, треба визнати, були гострішими. Цікава дуель нас чекає у Стамбулі. Одне побажання і передбачення Жезуша (тренер Фенера самовпевнено ставерджував, що 1 гол його команда точно заб'є, тому потрібно обережно відіграти в обороні) Динамо вже не дозволило реалізувати.

Матч нагадав поєдинок з Ліоном. З поправкою, звісно, на якість французів, до якої турецький колектив не дотягує. Якби Динамо пропустило якийсь легкий гол (а кияни в обороні знову допомагали суперникам, чим могли, хоча потім і виправлялись у героїчному стилі), Фенер цілком міг і добити, адже у штрафний і навіть воротарський майданчики пускали регулярно. Тому Бущан має найбільші підстави претендувати на гравця матчу. Однак після того погрому від "ткачів" у Динамо змінилося кілька речей. Сидорчук і Шапаренко повільно, але впевнено набирають. В атаці, незважаючи на відсутність влучань у площину воріт, були всі передумови забити.

Для Динамо ці нулі кращі, ніж для Фенера

А головне – краще оцінили свій нинішній потенціал. Відійшли на крок назад від ідей контролю, нав'язування своєї волі. Відмовилися від початку атак від свого штрафного через пас, і в кількох епізодах ця тактика дальніх передач-виносів створила чудові нагоди забити. У чомусь переоцінили Фенербахче, адже після перерви довели самі собі, що можна такого суперника обігрувати (вітер у захисних порядках "канарок" гуляє добряче, а агресивний тиск у фінальній третині змушує панікувати і їхніх оборонців). Зіграли максимально безпечно. Це не виправдання гіршої якості моментів, ніж були у суперника. Таким був план Луческу, про що румунський тренер і повідомив після гри.

Коли ти і близько не в ідеальній формі, а попередні матчі більше насторожували, ніж викликали позитив, краще недооцінити свій потенціал. Результат 0:0 є негативнішим для Фенербахче, що втрачає впевненість з кожним невикористаним моментом і прекрасно розуміє, яку відмінну нагоду перемогти втратив у Лодзі. Команда виразно підсіла в останні хвилин 20. Якщо раніше у другому таймі відсоток володіння м'яча майже вирівнявся, то у підсумку програли контроль ще більше, ніж до перерви. Ще 2 тижні тому основи витримувала ледь не втричі менше. Скажу чесно, очікування були похмуріші. А після того, як Фенербахче відкрито показав свої сміливі та амбітні наміри перемомогти, стало ще тривожніше.