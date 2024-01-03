"Збираюсь повернутися до тренерської діяльності – я не пішов у відставку.

Луческу продовжує шукати виправдання гучному провалу з Динамо: "Я побудував склад на майбутнє"

Я пішов із Динамо, тому що моя дружина Неллі боялася переїжджати до Києва, а мені не хотілося, щоб вона сиділа вдома одна і турбувалася про мене. У мене нескінченна пристрасть до футболу, але все залежатиме від мого здоров'я", – цитує Луческу Bresciaoggi.

Нагадаємо, румунський фахівець працював у Динамо з липня 2020-го. У першому сезоні він став з киянами чемпіоном України, володарем Кубка і Суперкубка країни. А далі почався спад, який завершився поразкою від Шахтаря і відставкою у листопаді 2023 року. Після відходу Луческу "біло-сині" під керівництвом Олександра Шовковського не програли жодного матчу.

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