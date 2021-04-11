"Ми завжди готові до опору з боку суперника, оскільки розуміємо, що команди розбирають нашу гру, готуються, роблять усе можливе, щоб не пропустити та не дати нам зіграти на своїх найкращих якостях. Але, у разі потреби, ми перелаштовуємося по ходу матчу, намагаємося грати різнобічно, і, якщо щось не виходить, намагаємося зробити це по-іншому.

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У першому таймі суперники дуже грамотно перекривали нас, добре тактично діяли в обороні, перекривали нам зони. Хоча навіть у такій ситуації можна було "вичавити" більше після проходів та прострілів із флангів. У другому таймі, особливо після забитого м'яча, з'явилося ще більше моментів, вони стали грубіше діяти, і ми зіграли на цьому.

Луческу завжди вимагає від нас більшого, багато підказує, часом емоційно. Ми звикли до цього. Усі розуміють, що Містер хоче від нас більшого та кращого, і каже: "Виконуйте те, що я вимагаю від вас. Якщо це не буде приносити результату, то винен буду я". Як показує практика, якщо ми виконуємо те, що він говорить на установках, то, як правило, матчі завершуються нашими перемогами.

У двох непростих матчах – з Олександрією та СК Дніпро-1 – вдалося взяти шість очок. Це той результат, який нам потрібен, у кожному матчі треба здобувати по три очки", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо здолало СК Дніпро-1 (2:0) і зберегло відрив від Шахтаря у 7 очок. Вже у наступному турі, 17 квітня, кияни зустрінуться з "гірниками" в рамках 22-го туру УПЛ.

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