"Мы всегда готовы к сопротивлению со стороны соперника, поскольку понимаем, что команды разбирают нашу игру, готовятся, делают все возможное, чтобы не пропустить и не дать нам сыграть на своих лучших качествах. Но, в случае необходимости, мы перестраиваемся по ходу матча, стараемся играть разносторонне, и, если что-то не получается, стараемся сделать это по-другому.

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В первом тайме соперники очень грамотно перекрывали нас, хорошо тактически действовали в обороне, перекрывали нам зоны. Хотя даже в такой ситуации можно было "выжать" больше после проходов и прострелов с флангов. Во втором тайме, особенно после забитого мяча, появилось еще больше моментов, они стали грубее действовать, и мы сыграли на этом.

Луческу всегда требует от нас большего, много подсказывает, порой эмоционально. Мы привыкли к этому. Все понимают, что Мистер хочет от нас большего и лучшего, и говорит: "Выполняйте то, что я требую от вас. Если это не будет приносить результата, то виноват буду я". Как показывает практика, если мы выполняем то, что он говорит на установках, то как правило матчи завершаются нашими победами.

В двух непростых матчах – с Александрией и СК Днепр-1 – удалось взять шесть очков. Это тот результат, который нам нужен, в каждом матче нужно брать по три очка", – цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо одолело СК Днепр-1 (2:0) и сохранило отрыв от Шахтера в 7 очков. Уже в следующем туре, 17 апреля, киевляне встретятся с "горняками" в рамках 22-го тура УПЛ.

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