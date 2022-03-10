Румун залишив щонайменше 5 млн доларів на рахунках в українських банках, стверджує Cancan.

Луческу: Мої думки разом з гравцями Динамо, які залишились на базі

Луческу поспіхом покидав Київ і не встиг подбати про виведення своїх коштів. Зараз в Україні діють жорсткі обмеження на фінансові операції, тому найближчим часом Містер гроші не поверне. Джерело розкриває зарплату досвідченого фахівця в Динамо – 2 млн євро на рік.

Нагадаємо, чинний контракт Мірчі Луческу з київським клубом розрахований до 30 червня 2024 року.

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