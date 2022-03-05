"Я думаю, що кожен, хто має можливість допомогти – допоможе. Я нічого особливого не робив. Українці дуже вдячні за допомогу, отриману від румунів.

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Я дуже втомився, у мене було багато роботи, і мої думки разом з гравцями, які залишились на базі. Вони намагаються триматися разом. Нам вдалося вивести дружин і дітей гравців, а вони залишилися на базі, за 30 кілометрів від Києва.

Побачимо, що буде далі, я сподіваюся, що колись все закінчиться. Я знаходився за межами Києва. Поки я був там, нічого не сталося", – цитує Луческу Prosport.

Нагадаємо, румунський фахівець виїхав з України ще 25 лютого – на свою батьківщину Луческу в'їхав через Молдову. Разом з ним в Румунію прибули його асистенти Еміль Карас і Огнєн Вукоєвіч, а також агент Аркадій Запорожану. Згодом Мірча допоміг виїхати Сергію Сидорчуку та його родині (капітану Динамо вдлось покинути Україну через багатодітність – його дружина вагітна вчетверте).

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