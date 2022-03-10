Румын оставил не менее 5 млн долларов на счетах в украинских банках, утверждает Cancan.

Луческу: Мои мысли вместе с оставшимися на базе игроками Динамо

Луческу поспешно покидал Киев и не успел позаботиться о выводе своих средств. Сейчас в Украине действуют жесткие ограничения на финансовые операции, поэтому в ближайшее время Мистер деньги не вернет. Источник раскрывает зарплату опытного специалиста в Динамо – 2 млн евро в год.

Напомним, действующий контракт Мирчи Луческу с киевским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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