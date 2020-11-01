"Мені сподобалася гра Нещерета, як він себе поводив на полі. Футболіст СК Дніпро-1 забив дуже хороший м'яч, але мені хотілося б, щоб Руслан знав, куди буде спрямований удар, і міг зміститися раніше.

Нещерет оцінив свій дебют за Динамо

А загалом дебютом 18-річного воротаря я задоволений. Він надавав впевненості команді, починав атаки, коли було необхідно грати в довжину – робив це", – цитує керманича "біло-синіх" офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що юний кіпер дебютував за Динамо через коронавірус у двох старших колег – Георгія Бущана та Дениса Бойка. Найімовірніше, Руслан Нещерет захищатиме ворота киян і в 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів проти Барселони.

Дніпро-1 – Динамо: Луческу з антирекордом не лякає Барселону, 3 золоті лідери, 18-річний дебютант без роботи перед ЛЧ