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"Луческу вже розібрався з наявними футболістами", – Циганик назвав трансферний вектор Динамо

20:58 - Читать на русском
"Луческу вже розібрався з наявними футболістами", – Циганик назвав трансферний вектор Динамо
Мірча Луческу та Олександр Караваєв / Фото ФК Динамо

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик описав потенційних новачків київського клубу.

"Луческу розібрався з тими футболістами, які у нього є. Він зрозумів, що у нього багато молодих гравців, які можуть прогресувати і коштувати великі гроші. І можуть принести прибуток для клубу. Зараз, щоб вони прогресували, з ними поруч повинні бути досвідчені виконавці.

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Якщо говорити про трансферну політику Динамо, то там не розглядаються молоді бразильці. Погляд головного тренера спрямований на досвідчених футболістів. Бразильці 25-26 років, які можуть давати результат зараз. І є певний погляд на європейців, яким за 25 років, і які є футболістами національних збірних.

Луческу налаштований на те, щоб конкурувати із Шахтарем вже з першого туру. І жодних шансів на те, що буде час на побудову команди, немає. Але якщо і будуть купувати гравців, то тільки досвідчених, які будуть давати результат вже зараз", – розповів журналіст у своїй програмі Циганик Live.

Нагадаємо, у своєму першому спарингу під керівництвом Луческу Динамо обіграло Верес (3:0).

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Теги
Динамо Динамо Ігор Циганик Мірча Мірча Луческу Трансфери Динамо Київ
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