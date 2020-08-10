"Луческу уже разобрался с имеющимися футболистами", – Цыганык назвал трансферный вектор Динамо

"Луческу разобрался с теми футболистами, которые у него есть. Он понял, что у него много молодых игроков, которые могут прогрессировать и стоить больших денег. И могут принести прибыль для клуба. Сейчас, чтобы они прогрессировали, с ними рядом должны быть опытные исполнители.

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Если говорить о трансферной политике Динамо, то там не рассматриваются молодые бразильцы. Взгляд главного тренера направлен на опытных футболистов. Бразильцы 25-26 лет, которые могут давать результат сейчас. И есть определенный взгляд на европейцев старше 25 лет, и являются футболистами национальных сборных.

Луческу настроен на то, чтобы конкурировать с Шахтером уже с первого тура. И никаких шансов на то, что будет время на построение команды, нет. Но если и будут покупать игроков, то только опытных, которые будут давать результат уже сейчас", – рассказал журналист в своей программе Цыганык Live.

Напомним, в своем первом спарринге под руководством Луческу Динамо обыграло Верес (3:0).

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