toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Збірна України
ШАХТАР - БАЗЕЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Луческу готовий відпустити гравців Динамо у збірну України, – Циганик

19:17 - Читать на русском
Луческу готовий відпустити гравців Динамо у збірну України, – Циганик
Мірча Луческу / ФК Динамо

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик запевнив, що Динамо без проблем відпустить своїх футболістів до табору національної збірної України.

Нагадаємо, нещодавно президент Динамо заявив, що Андрій Шевченко повинен узгоджувати зі столичним клубом виклик гравців "біло-синіх" до національної команди. В іншому випадку Ігор Суркіс готовий не відпускати футболістів Динамо до головної команди країни.

Суркіс пояснив, за яких умов не відпустить гравців Динамо до збірної України

"Наскільки мені відомо, буквально днями Андрій Шевченко поспілкувався з Мірчею Луческу. Наставник Шахтаря запевнив, що він відпустить усіх викликаних футболістів до національної команди для підготовки до матчів Ліги націй, з цим немає жодних проблем.

Матчі національної збірної – вершина кар'єри, головний момент для кожного футболіста. У цьому жодних проблем немає, Луческу готовий завжди відпускати гравців Динамо до збірної. Наразі головне завдання команди Шевченка – підготуватися до Євро-2021. У Лізі націй найважливішими матчами буде протистояння зі Швейцарією, яка є нашим головним конкурентом за збереження прописки в елітному дивізіоні.

Як Шахтар, так і Динамо готові дати своїм гравцям можливість підготуватися до Ліги націй", – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, поєдинок першого туру Ліги націй Україна – Швейцарія запланований на 3 вересня у Львові. Також суперниками "синьо-жовтих" стануть Іспанія та Німеччина.

Україна дізналася календар матчів Ліги націй і регламент жеребкування відбору ЧС-2022 – важкий шлях та проблеми

blog_ava
Попов повернувся до загальної групи Динамо – кияни все ще мають втрати
08:25
7123
Теги
Динамо Динамо Головне Мірча Мірча Луческу Андрій Андрій Шевченко Ліга націй Україна Україна Ігор Циганик Збірна України
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
17
хв
Інтер
22:00
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?