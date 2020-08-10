Луческу готовий відпустити гравців Динамо у збірну України, – Циганик

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик запевнив, що Динамо без проблем відпустить своїх футболістів до табору національної збірної України.

Нагадаємо, нещодавно президент Динамо заявив, що Андрій Шевченко повинен узгоджувати зі столичним клубом виклик гравців "біло-синіх" до національної команди. В іншому випадку Ігор Суркіс готовий не відпускати футболістів Динамо до головної команди країни.

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"Наскільки мені відомо, буквально днями Андрій Шевченко поспілкувався з Мірчею Луческу. Наставник Шахтаря запевнив, що він відпустить усіх викликаних футболістів до національної команди для підготовки до матчів Ліги націй, з цим немає жодних проблем.

Матчі національної збірної – вершина кар'єри, головний момент для кожного футболіста. У цьому жодних проблем немає, Луческу готовий завжди відпускати гравців Динамо до збірної. Наразі головне завдання команди Шевченка – підготуватися до Євро-2021. У Лізі націй найважливішими матчами буде протистояння зі Швейцарією, яка є нашим головним конкурентом за збереження прописки в елітному дивізіоні.

Як Шахтар, так і Динамо готові дати своїм гравцям можливість підготуватися до Ліги націй", – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, поєдинок першого туру Ліги націй Україна – Швейцарія запланований на 3 вересня у Львові. Також суперниками "синьо-жовтих" стануть Іспанія та Німеччина.

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